Rectora de Guayaquil es separada de su cargo tras gritarle a un alumno

“¡Cállate, que contigo no estoy hablando! No te metas, majadero”, fueron las expresiones que vociferó un docente hacia un alumno, según lo que se pudo observar en un video que se viralizó en redes sociales.

Vuelcos y colisiones: Una madrugada de accidentes en Guayaquil y Samborondón Leer más

En el video se puede ver cómo la rectora de una institución educativa de Guayaquil comienza a gritarle a uno de los alumnos, quien, después de que le pide que guarde silencio, responde a la docente, lo que ocasiona que el conflicto se intensifique.

RELACIONADAS Integrante de Mago de Oz denunció robo durante el concierto en Guayaquil

Varios de sus compañeros comenzaron a grabar el suceso. Una vez que la discusión entre los dos comenzó a calmarse, más estudiantes comenzaron a reclamar la actitud de la docente, mientras otros se burlaban de lo ocurrido.

Reacción del Ministerio de Educación

Ante esta situación, el Ministerio de Educación se pronunció en referencia al caso, catalogando la conducta de la rectora como inapropiada. Debido a esto, procedieron a separarla de su cargo, aunque no detallaron si permanece en la institución en otro puesto o si fue despedida.

Además, indicaron que se activaron las rutas y protocolos de actuación en estos casos. También aseguraron que se implementaron medidas de apoyo psicológico a través del DECE para garantizar el bienestar emocional de los involucrados y evitar la repetición de hechos similares.

La ciudadanía tuvo diversas reacciones ante el caso. Algunos defendieron la respuesta de la docente, alegando que el estudiante era “soberbio”, mientras que otros argumentaron que, independientemente de la reacción del joven, la adulta en el salón era ella, y que esa no fue la respuesta apropiada dado su cargo y su edad.

RELACIONADAS Cortes de luz inesperados en Guayaquil y Durán provocan una marea de quejas

“Puede ser un malcriado, pero ella, como docente, debe poner las cosas en orden y apaciguar la situación, no echar más leña al fuego”, considera la ciudadana Belén Martínez.

Por su parte, Fernando Carrera, padre de familia, también considera que la respuesta de la rectora no fue la adecuada para la situación. “El estudiante no tuvo por qué responder como lo hizo, sí, pero no es posible que la rectora le grite a un menor de edad de esa manera. Creo que la decisión de separarla del cargo fue acertada”, comentó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!