Cortes de luz inesperados en Guayaquil y Durán provocan una marea de quejas

En la madrugada del 25 de enero, las quejas por cortes de energía eléctrica se incrementaron en diversas zonas de Guayaquil y Durán. A pesar de los reportes de los ciudadanos, las autoridades no emitieron información oficial sobre el incidente hasta cerca de las 2:00 a.m.

Apagón en Quito: sectores del norte sin luz por falla en subestación Leer más

Desde las 23:40 del 24 de enero, se registraron apagones en diferentes sectores del norte, centro y sur de Guayaquil, así como en Quito. En la capital, los cortes de luz afectaron a barrios como Quito Tenis, La Pradera, El Bosque y Cumbayá, todos ubicados al norte de la ciudad.

(Le puede interesar leer: El embalse de Mazar está a menos de 10 metros de llegar a su nivel máximo)

Quejas en redes sociales

En Guayaquil, las quejas de los ciudadanos no se hicieron esperar. Ana Garcés, residente del sector Centenario, expresó su frustración a través de redes sociales:

"Apagón en los barrios del Seguro, Centenario, Las Praderas, La Saiba, en el sur de Guayaquil. ¿Por qué nadie ha dicho nada aún? ¿Volverán los apagones? ¿No se supone que todo ya estaba bien? Ya mismo se cumplen 3 horas sin luz. Las calles son un riesgo, con tanta inseguridad esto es de morirse. Ahora dirán que el daño fue inesperado y lo generó un pájaro o una garúa que nadie percibe ni ve", criticó con ironía, exigiendo una explicación a las autoridades.

Sr. Pres. @DanielNoboaOk hola, como para no perder la costumbre, desde la ciudad de Guayaquil, hoy viernes 24/01/25 a las 23:32 un corte de energía que duró diez minutos, @CNEL_EP seguimos si con los cortes. — Roque B. Loaysa J. (@loaysa_b) January 25, 2025

En el norte de Guayaquil, Vicente Rosales también reportó el corte en el sector de Samanes VI a través de X (antes Twitter):

"Estamos sin luz en el norte de Guayaquil en el sector de Samanes VI, ya vamos 2 horas sin suministro de energía. ¿A qué hora solucionan esto?", sin obtener respuesta por parte de las cuentas oficiales de CNEL.

@CNEL_EP corte de energía sector San Felipe, Guayaquil — ☀ Kri-Kri FT ☀ (@krisjazminft) January 25, 2025

Falta de información oficial

En sus redes sociales, las cuentas de CNEL no publicaron ningún boletín de prensa ni ofrecieron una explicación sobre el origen del corte. Esto ha generado desconfianza y frustración entre los ciudadanos, quienes se sienten desinformados ante la situación.

Perspectivas 2025: ¿Podrán las lluvias asegurar energía constante en Ecuador? Leer más

Sandro Moreno, habitante de Durán, también expresó su molestia: "Típico del Gobierno y sus entidades, nadie dice nada hasta que el problema está desbordado. Hoy me he visto obligado a sacar las velas. Y es que como llevamos ya varias semanas sin cortes, ni los focos recargables los he cargado. ¿Será que toca volverlo hacer? Que digan rápido y sean transparentes", manifestó, exigiendo una pronta respuesta.

(Lo invitamos a leer: El Gobierno suspende tres procesos de compra de generación eléctrica)

Reacciones y falta de respuestas

Los ciudadanos continúan a la espera de una explicación oficial sobre el motivo de los cortes y de medidas claras para evitar que estos se repitan. La falta de información por parte de las autoridades sigue siendo un tema de debate y descontento entre los afectados.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!