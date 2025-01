Vuelcos y colisiones: Una madrugada de accidentes en Guayaquil y Samborondón

Los accidentes de tránsito no cesan. Durante la noche del viernes 24 y la madrugada del sábado 25 de enero, se registraron al menos tres siniestros de tránsito en La Puntilla, en Samborondón; y Guayaquil.

Uno de los incidentes ocurrió cerca del kilómetro 6.5 de la avenida Samborondón, donde un automóvil blanco volcó cerca de un retorno, a pocos metros de un centro comercial. El vehículo sufrió graves daños en su carrocería, como se observó en una serie de videos difundidos en la red social X y en cuentas oficiales del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Según los primeros informes, en el siniestro ocurrido en este tramo de la vía, uno de los ocupantes quedó atrapado dentro del automóvil, pero fue rescatado rápidamente por personal de los Bomberos.

Ciudadanos que pasaban por el lugar en ese momento se detuvieron para grabar lo ocurrido y, en algunos casos, para intentar ayudar a las víctimas.

Imágenes que impactaron

“El carro quedó completamente destruido. Ha sido un accidente horrible. Por suerte, no hay víctimas mortales, pero pudo haber sido mucho peor. No sé qué causó el accidente, pero si fue por exceso de velocidad, las autoridades deben actuar para aumentar la vigilancia y las sanciones. En esta ruta hay radares y, aunque no me refiero a este caso en particular, he visto cómo muchos conductores pasan por alto el dispositivo y van a toda velocidad”, comentó Diego Rendón, habitante de Ciudad Celeste.

02:30 Aproximadamente

En otro incidente en la misma avenida, una camioneta se estrelló contra el parterre central y un poste metálico, dejando el vehículo con las llantas destrozadas. Este siniestro ocurrió alrededor de las 2:00, cerca del retorno 11.

Suceso en el centro de Guayaquil

En Guayaquil, los Bomberos atendieron un accidente de tránsito entre dos vehículos, en el cual dos personas quedaron atrapadas. Para las labores de rescate, acudieron unidades de combate, rescate y una ambulancia. Tras liberar a los heridos, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a tres personas, dos de las cuales fueron trasladadas a hospitales cercanos.

El siniestro se registró en el centro de Guayaquil.

