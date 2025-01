Guayaquil: Aparatoso accidente de tránsito este 21 de enero en la vía la costa

El accidente registrado involucró a dos vehículos pesados. Testigos hablan de un tercer vehículo liviano como causante del siniestro, pero la CTE aún no lo confirma, investiga el caso.

Este 21 de enero, a primera hora de la mañana, se registró un fuerte accidente de tránsito en el kilómetro 33 de la vía a la costa, cerca de la entrada a Daular, en la parroquia de Progreso. El siniestro involucró a dos vehículos pesados, dejando como resultado la destrucción de la cabina de un tráiler.

Según los primeros informes, el conductor del tráiler sufrió heridas en sus piernas y fue rescatado por personal del Cuerpo de Bomberos, quienes lo trasladaron a una casa de salud. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro, aseguran las autoridades. En el lugar también se reportó que el chofer de otro vehículo involucrado en el accidente huyó del sitio.

A pesar de que testigos señalaron que el siniestro podría haber sido provocado por un choque con un vehículo liviano, esta versión aún no ha sido confirmada por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), que se encuentra en el lugar.

🚨 ¡Atención Conductores! 🚨

🚧 Vía Parcialmente Habilitada 🚧



📍 #Guayas | Progreso

En la E-40 Km 33, entrada a Daular, un carril está cerrado al tránsito vehicular debido a un siniestro de tránsito ocurrido en el lugar.



👮‍♂️ Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE)… pic.twitter.com/ED0iGjPcBh — Comisión de Tránsito 🇪🇨 (@CTEcuador) January 21, 2025

Debido a las labores de rescate y la magnitud del accidente, se procedió al cierre de uno de los carriles de la vía E-40, lo que generó una importante congestión vehicular. Desde las 7:00 de la mañana, el tráfico se volvió muy intenso, afectando a quienes transitaban desde Chongón hacia Guayaquil.

Testimonios de conductores

"Movilizarse hoy (21 de enero) desde Chongón a Guayaquil está terrible, es una locura. Es imposible moverse. No sé qué causó este accidente, si fue la velocidad o algún otro factor, pero es algo horrible. El tráfico es interminable", expresó Tatiana Alarcón, conductora que quedó atrapada en el tráfico.

"Se ha vuelto común que los carros 'vuelen' en esta arteria, no importa en qué tramo. No me atrevo a decir que uno de los vehículos iba a exceso de velocidad, pero la situación es preocupante", agregó.

En el lugar aún se mantienen las labores de limpieza y atención para restablecer la circulación en la vía lo antes posible. Las autoridades siguen investigando las causas del accidente.

