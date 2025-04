Presidenta de UNE Guayas: “Duele ver el estado en el que estudian los niños”

Desde noviembre pasado, Gabriela Menéndez lidera la Unión Nacional de Educadores (UNE) en Guayas, una organización que, desde hace más de cuatro años, no ha cesado de exigir respuestas claras a los gobiernos de turno. A través de plantones, marchas y reuniones, sus miembros han alzado la voz ante una realidad cada vez más alarmante: denuncian ser blanco del crimen organizado, víctimas de extorsiones, afectados por los estragos del invierno y, lo más preocupante, ignorados por las autoridades. Menéndez, máster en Educación, conversa hoy con EXPRESO sobre las urgencias del sistema público educativo, un sistema que, advierte con firmeza, debe ser declarado en emergencia sin más dilación.

En 2024, la UNE Guayas denunció que decenas de planteles públicos se encontraban en abandono. Hoy, el invierno los ha golpeado todavía más fuerte. ¿Están esos planteles en capacidad de recibir a sus estudiantes en este nuevo año lectivo?

No lo están y desde hace mucho tiempo. Como UNE Guayas, hemos venido denunciando el estado en el que se encuentran, pero nos han ignorado. Ahora, a vísperas de retornar a clases, todo sigue igual: los planteles se caen a pedazos… Sin embargo, tenemos autoridades como el Ministerio de Educación y el mismo Gobierno que siguen sin entregar el presupuesto para el mejoramiento de la infraestructura escolar.

Hay despreocupación total por parte de las autoridades para educar a los niños. La educación en el país no es una prioridad.

¿Cuántos son los afectados? ¿En qué circunstancias están?

En la provincia hay 1.592 planteles fiscales. De esos, 97 no están en capacidad de recibir a nadie: ya cumplieron su vida útil, están destrozados, tienen los pilares corroídos y los techos a punto de desplomarse. Son un riesgo. La mayoría están en Durán, Daule, Milagro y Yaguachi. Y, aunque las autoridades tuvieron todo el 2024 para revertir esos escenarios, no se ha hecho nada. Los niños y docentes regresan a clases el 5 de mayo, y en muchos lugares pretenden que lo hagan en condiciones deplorables.

¿Debe declararse en emergencia el sistema educativo?

Hace rato que sí, porque esto no es otra cosa que un maltrato para los niños. Duele ver el estado en el que estudian. El hecho de que sus padres no tengan un ingreso económico que les permita pagar un colegio particular no le da derecho a las autoridades a tratarlos de una forma tan baja. Hemos tenido solo promesas de campaña. Hablamos, denunciamos, pero no nos escuchan. Hemos exigido, por ejemplo, el pago del 6 % del Producto Interno Bruto, que es lo que corresponde para el presupuesto educativo y la reparación de los planteles, pero no hemos recibido respuesta.

En la cooperativa Nuevos Horizontes en Durán, las clases hace un mes debieron ser virtuales, antes las dificultades para acceder a los planteles ahí ubicados. JOFFRE FLORES

Menéndez es además máster en Educación, defensora de los derechos del magisterio y de las mujeres. Preside la Organización de Mujeres por el Cambio, desde donde impulsa la igualdad y promueve una vida libre de violencia.

El presupuesto para mejoras no llega desde 2023

¿Desde qué año no lo reciben?

Desde 2023, a nivel nacional. Espero que, con el nuevo gobierno y la reelección del presidente, se cumplan todas esas promesas de las que se habló en el debate presidencial. De lo contrario, nos tendrán que ver otra vez en las calles. Queremos que la solución llegue de inmediato: esta semana. No queremos que llegue el 5 de mayo y que los niños se vean afectados, ni que se le asalte el bolsillo a los padres, a quienes, por años, se les ha venido endosando la responsabilidad de reparar los planteles, cuando no les corresponde.

¿Qué pasa si hasta el 5 de mayo todo sigue igual?

Tomaremos otras medidas. No quiero adelantarme a nada, porque espero, de verdad, que esta semana actúen: no hay más tiempo. Ya hemos hablado del problema con la Gobernación del Guayas y con las autoridades encargadas de dar respuesta. Hubo 4 millones que estuvieron listos para ser transferidos el año pasado, pero la ministra de Educación no realizó el proceso adecuado para que los recibiéramos, y los recursos, a nivel nacional, no llegaron. Se quedaron estancados.

En noviembre pasado dialogamos con representantes del Ministerio de Finanzas, quienes se comprometieron a invitarnos a las mesas técnicas para buscar salidas a esta falta de recursos, pero nunca nos llamaron. Aquí todo está mal: la falta de inversión ha afectado incluso la forma en la que los estudiantes aprenden. Los textos con los que estudian, por ejemplo, están desactualizados: les cambian solo la pasta. El contenido es obsoleto. Hay despreocupación total por parte de las autoridades para educar a los niños. En Guayas se estudia bajo un escenario de crisis.

La seguridad, otra deuda pendiente

¿También en lo que respecta a inseguridad? ¿Los maestros siguen expuestos a la inseguridad y las extorsiones?

Sí, la situación es la misma. Por eso hay padres que, aun si los colegios quedan muy alejados de los barrios donde habitan, están cambiando a los niños de plantel. Y si no lo logran, optan porque no estudien un año. Eso estamos viendo ahora, y es triste. Es triste ver cómo, ante la falta de garantías, son miles de niños los que se quedarán fuera del margen de la educación. Los padres sienten terror.

¿Qué les urge?

Se necesita un programa de escuelas seguras, con vigilancia permanente en los alrededores de los planteles más críticos. Esta responsabilidad no solo es del Gobierno, también de las alcaldías, que deberían sumarse, pero muchas no lo hacen por el distanciamiento político con el Ejecutivo. A pocas semanas del regreso a clases, no hemos visto reuniones con la Gobernación, la Policía, los militares o los representantes de los distritos para definir una hoja de ruta que garantice estudiar y trabajar sin miedo.

¿Los docentes han renunciado a sus cargos al ver que están en riesgo?

Hay tantos problemas. Hay docentes a los que tampoco se les da el debido nombramiento. Hay tanto por corregir y atender.

Hasta ahora no, pero sí han intentado hacerlo al ver que su vida corre peligro. ¿Tiene idea de lo triste que es para un maestro barajar la idea de dejar de enseñar porque sientes que te va pasar algo? Es horrible. Y sí, han llegado docentes en esas circunstancias, pero inmediatamente trabajamos para cambiarlos de distrito, poner la denuncia, hacer el debido acompañamiento. Aquí la UNE salva a la UNE. Entre nosotros vemos la forma de resguardarnos y salir adelante, pero necesitamos ya una reacción; que las autoridades se hagan responsables de lo que les toca.