La Prefectura del Guayas busca solución a la invasión de carriles en vía a Salitre

Después de las varias publicaciones de EXPRESO con respecto a los vehículos estacionados al ingreso de la urbanización La Delicia, ubicada en el kilómetro 11.5 de vía a Salitre, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, reaccionó ante la problemática por medio de sus redes sociales.

En el mensaje, Aguiñaga indica a la población que ha dispuesto a la Dirección de Obras Públicas de la Prefectura del Guayas iniciar acercamientos con el Ministerio de Obras Públicas para buscar una solución a esta queja de la comunidad.

La ciudadanía reclama que a diario, vehículos pesados se tomen el espacio frente a la garita de esta urbanización de Daule, lo que genera una serie de quejas, varias de ellas apuntan a la dificultad por las mañanas de circular, y también un peligro a los residentes de la urbanización cuando intentan salir a la vía principal.

“Los carros que dejan plantados desde la tarde, hacen que quienes debamos salir nos abramos mucho a la calle, lo que puede generar un accidente. Bloquean la salida y nos toca movernos de forma brusca hacia la calle principal”, explica Michelle Freire, quien habita en esta urbanización.

En las mañanas, estos vehículos que permanecen incluso durante la primera hora pico del día, también generan inconvenientes para circular, caotizan mucho más esta arteria.

"No solo a los residentes les molesta, varios de estos carros toman parte de los carriles principales de la vía hasta las 08:00 o 09:00. Esto es una molestia constante, porque no dejan fluir con normalidad el tráfico de la mañana, que es insoportable, todo porque estos conductores no quieren pagar un parqueadero y prefieren tomarse calles públicas", reclama Alexandra Castillo, quien transita por la vía a Salitre para movilizarse a su trabajo.

El pedido de la ciudadanía es el retiro y control de estacionamiento de este tipo de vehículos, y ahora con la respuesta de la prefecta sienten que hay una esperanza para que se llegue a una solución a este problema que reclaman hace más de seis meses.

Los conductores de la zona esperan que la actuación de las autoridades sea pronta, y no se quede en más pedidos ignorados, o que recién actúen cuando algún accidente se presente.

