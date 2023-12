Un carril de servicio es utilizado como parqueo en la vía a Salitre

Los exteriores de la urbanización La Delicia, en la vía a Salitre, en Daule, se han convertido en un parqueadero público de vehículos pesados, lo que genera el rechazo no solo de los residentes de la ciudadela y zonas cercanas, sino también de los peatones.

Angel Taipe: “Lo que decimos no suena solo a promesas, está en planificación” Leer más

Los ciudadanos señalan que en las mañanas son un estorbo para la circulación habitual de la zona, que históricamente tiene un alto flujo vehicular, lo que genera conflicto en las horas pico.

“Esto es algo recurrente. Por suerte no se pasan toda la mañana aquí, sino esto sería un infierno todo el día. Es indignante que haya agentes de la CTE (Comisión de Tránsito del Ecuador) que los dejan ser y ya, que los ven cometiendo imprudencias y ocupando el espacio público de la forma que les da la gana y nunca hacen nada. Es indignante”, se queja Dolores Hurtado, residente de la ciudadela Cataluña.

Lea también: Las promesas continúan en lista de espera para La Aurora, Daule

Con este criterio concuerdan varios moradores de las urbanizaciones aledañas, quienes reclaman a las autoridades para que se despeje este espacio y sea utilizado, como ya lo han pedido antes, como un área verde o un pequeño parque.

“Eso es vía, no parqueo. No hay razón para que las autoridades no pongan cartas en el asunto. Si van a usar el área para tener tráileres, que dificultan incluso la visibilidad; que la destinen entonces a lo que urge en realidad: espacios verdes, sombra, camineras”, cuestiona Ignacio Balladares, residente de la urbanización Milán.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!