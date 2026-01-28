Predio acumuló 4 toneladas de basura y desató plaga de roedores al norte de Guayaquil

El acopio irregular de desperdicios bloqueaba la acera y obligó a un operativo de limpieza en la Juan Montalvo tras denuncias

Un operativo de saneamiento ejecutado este 28 de enero retiró más de cuatro toneladas de desechos sólidos que permanecían acopiados de forma irregular en una vivienda de la cooperativa Juan Montalvo, al norte de Guayaquil.

Foco infeccioso en zona residencial

La intervención de la Dirección de Justicia y Vigilancia y la concesionaria Urvaseo respondió a una alerta sanitaria generada por el bloqueo total de la vía pública y la proliferación de vectores infecciosos en la zona residencial.

El predio intervenido se había convertido en un depósito informal de botellas, cartones, madera, ropa vieja y residuos domésticos en descomposición. Según el reporte técnico de la Dirección de Aseo Cantonal (DACMSE), la acumulación de material no solo ocupaba el interior del inmueble, sino que se desbordaba hacia la acera, impidiendo la libre circulación peatonal y obligando a los transeúntes a bajar a la calzada para transitar

Las denuncias ingresadas a la línea 181 detallaron que el sitio emanaba malos olores y funcionaba como criadero de roedores, lo que representaba un riesgo directo para la salud de los moradores colindantes. Las imágenes del levantamiento evidencian que el personal de limpieza debió realizar la remoción manual de los escombros debido al volumen compactado de basura que obstaculizaba el ingreso a la vivienda.

La autoridad municipal procedió con el retiro del material para mitigar el riesgo sanitario, recordando que las ordenanzas vigentes sancionan el acopio de desperdicios que afecte el espacio público y la convivencia barrial.

