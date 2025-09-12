Poste de luz cae sobre vehículo: el Municipio de Guayaquil se responsabiliza

La tarde de este viernes 12 de septiembre, un insólito accidente generó alarma en pleno centro de Guayaquil. Un poste de alumbrado público colapsó repentinamente y terminó aplastando a un vehículo particular, que quedó seriamente dañado.

El hecho se registró cerca de las 14:00 en la calle Boyacá, donde cuadrillas municipales realizaban trabajos de mantenimiento. Testigos relataron que, en el momento del colapso, un obrero se encontraba en la parte superior de la estructura, aparentemente efectuando reparaciones. En videos difundidos en redes sociales se observa al trabajador herido, mientras transeúntes acudían en su auxilio.

Pronunciamiento del Municipio de Guayaquil

Ante la rápida viralización del caso, el Municipio de Guayaquil emitió un pronunciamiento oficial en el que confirmó que el poste se desplomó durante labores de Mantenimiento de Mobiliario Urbano. La entidad aseguró que, pese al impacto sobre el automotor, no se registraron víctimas mortales ni heridos de gravedad.

COVID-19 en Ecuador: estos son los principales síntomas de la enfermedad Leer más

El Cabildo también informó que la Fundación Siglo XXI, como institución responsable del contrato de obra, cubrirá en su totalidad los daños ocasionados mediante la póliza de responsabilidad civil del contratista. Esto incluye tanto la reparación del vehículo como la indemnización correspondiente al propietario.

Tras el percance, el poste dañado fue retirado de inmediato y las autoridades anunciaron que en los próximos días se colocará una nueva estructura para restablecer la normalidad en la zona.

El incidente ha reavivado las críticas ciudadanas sobre la seguridad en torno al mantenimiento de la infraestructura pública. Moradores del sector señalaron que no es la primera vez que se reportan problemas con postes en mal estado, lo que pone en riesgo tanto a trabajadores como a peatones y conductores.

#Guayaquil noticia en desarrollo poste de alumbrado eléctrico se dio cuando trabajadores se encontraban haciendo mantenimiento en las calles Boyacá entre P. Icaza y 9 de Octubre. pic.twitter.com/S2kHrK3FE1 — Oswaldo Salinas (@Oswaldo23s) September 12, 2025

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ