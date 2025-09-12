Estos son los cierres que habrá entre el 13 y el 21 de septiembre en la ciudad. Conoce los detalles

La zona de la Entrada de la 8 también será intervenida.

Los cierres viales en Guayaquil se han vuelto parte del día a día de los conductores. A lo largo de las últimas semanas, los ciudadanos han debido lidiar con desvíos, embotellamientos y retrasos debido a constantes trabajos municipales que, aunque necesarios en muchos casos, generan un impacto directo en la movilidad urbana.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), en coordinación con la Dirección General de Obras Públicas y la concesionaria Interagua, anunció nuevas restricciones parciales y totales que se ejecutarán en distintos sectores de la ciudad durante los próximos días.

Nuevos cierres viales en Guayaquil: estas son las calles que estarán bloqueadas

Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, el redondel de la avenida de las Aguas, en conexión con la Benjamín Carrión, permanecerá intervenido por trabajos de reasfaltado. Paralelamente, en la Entrada de la 8 se realizará la reposición de la carpeta asfáltica en la parte baja del paso elevado, lo que también implicará desvíos temporales.

Desde el lunes, Interagua intervendrá en el sistema de agua potable con la instalación de tuberías en las calles Huancavilca y Capitán Nájera, entre Federico Godín (calle 11) y Milagro (17). Durante el tiempo que duren las obras se aplicarán cierres parciales en la zona.

El miércoles 17 de septiembre se ejecutará uno de los bloqueos más críticos: la avenida Primera de Mapasingue Este, en el tramo entre la vía a Daule y la calle Segunda, quedará totalmente inhabilitada por trabajos emergentes en los ductos de drenaje pluvial. El cierre se extenderá hasta el domingo 21, obligando a desviar la circulación hacia la calle Segunda y luego a la Av. Cuarta para reincorporarse a la Vía a Daule.

La calle Cuenca, entre la 17 y la 22, también se encuentra en mantenimiento con cierres parciales. Una vez que avance el hormigonado, el tránsito será redirigido hacia la calle Febres Cordero.

Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, de 07h00 a 18h00, se realizarán trabajos de reasfaltado en el sector de la Entrada de la 8, incluido el paso elevado vehicular.



Los cierres se aplicarán de manera parcial y por tramos, habilitándose progresivamente conforme avance la… pic.twitter.com/gdLnCAhM9v — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) September 12, 2025

Preocupación ciudadana por los constantes cierres viales

Aunque las autoridades aseguran que los trabajos son necesarios para mejorar la infraestructura vial y sanitaria de la ciudad, los conductores y moradores expresan su inconformidad. “Uno nunca sabe por dónde va a poder circular, cada semana hay una calle cerrada distinta”, reclamó Pedro Delgado, residente de Mapasingue.

Los cierres viales en Guayaquil parecen no tener tregua. Mientras las obras avanzan, los ciudadanos deben organizarse con mayor anticipación para evitar los inevitables atascos que siguen afectando la movilidad en la ciudad.

