¿Por qué ahora? ¿Por qué recién deciden alzar la voz y defender al ciudadano, que por años y con pruebas ha venido exigiendo a las autoridades que no sea más indiferente a los problemas y negligencias urbanas que manchan a la ciudad? Las vallas irregulares, instaladas a vista y paciencia de todos y sin autoridades y una mayoría en el Concejo capaz de parar esa anomalía a tiempo (sino hasta ahora, que ha empezado a retirarlas); así como las multas fantasmas que, pese a las críticas y los señalamientos en contra de la ATM, siguen reportándose de manera colosal, son dos temas que ahora intentan liderar algunos candidatos a la concejalía y a la Alcaldía de Guayaquil, aunque para los votantes es ya tarde.

EXPRESO, que reveló precisamente las problemáticas desde el día 1 y lo ha seguido a detalle hasta entonces, consulta a los postulantes por qué abanderan ahora estos temas y no lo hicieron antes. Para la ciudadanía, las razones de su accionar responden a una campaña electoral no oficial, pero vigente.

“Todos sabemos que ha llegado el momento de besar el concreto, mojarte los pies y de hundirte en el fango, si se trata de “tomar en cuenta” al votante. Todos sabemos que en Guayaquil, ambas temáticas han estado en el ojo público. Pero ambos también sabemos que apenas 3 o 4 ediles de los 15 que en total hay, medio respondían o decían que algo iban a hacer o averiguar. Ahora, que los candidatos, que los políticos, están en la ruta final, se dan cuenta de que somos vulnerables. Ellos están actuando por pura conveniencia. No hay que darle vuelta al asunto”, sentencia el guayaquileño Jonathan Castillo, al referirse a las acciones que han decidido emprender, por citar un ejemplo, los postulantes a ediles por la Revolución Ciudadana, Blanca López y Raúl Chávez.

Ellos cuestionan la colocación de los letreros ilegales que, como han criticado los votantes, pone en riesgo incluso a la ciudad (a los peatones, los conductores, la obra pública...) por no tener los permisos necesarios y las pólizas que, en caso de un accidente, puedan cubrir. Por ello, piden a la Fiscalía que procedan con una investigación.

Sobre las razones que los empujaron a salir en defensa de la comunidad, los postulantes aseguran que lo hacen por ser una problemática que, a la fecha, no ha tenido respuesta; y que ha sido confirmada por la Municipalidad, sin entrar en detalles de “por qué permitieron tantas irregularidades”.

Actuamos al ver que el Municipio finalmente reconoció la anomalía. No se trataba más de quejas, estaba confirmado. Actuamos también en vista del silencio que había a estos temas.



Raúl Chávez

candidato a concejal por la Revolución Ciudadana

“El Cabildo reconoció que entre 80 y 90 vallas publicitarias de un promedio de 400 no cuentan con los permisos correspondientes y por ello han empezado a desmantelarlas. Si ahora estamos hablando de este tema es por eso, porque finalmente han reconocido la anomalía. No lo hacemos por una campaña. Antes de ser candidato, somos ciudadanos y eso debe quedar claro. Además, he visto como la Alcaldía y los concejales no han respondido a una serie de problemáticas ligadas a la Aerovía, la Metrovía. El silencio ha sido generalizado y eso, repito como ciudadano, es cuestionable”, precisa Chávez.

López, quien es militante de la RC desde 2014 y en 2021 fue asambleísta alterna por Guayas, concuerda. Asegura que el tema es transcendental por la cantidad de críticas que ha generado, por lo que considera oportuno que más voces, “todas las que sean posibles”, se unan. “Estas irregularidades responden al mal uso de fondos públicos, porque nos afecta a todos los guayaquileños por igual...”, sentencia.

Que no es la primera vez que se refiere a las vallas y que, como movimiento, han estado apoyando a los gremios y observatorios ciudadanos que exigen respuestas y sanciones; y que desde la Asamblea existe la intención de analizarlo, a fin de transparentarlo, agrega.

No es la primera vez que salimos en defensa y no lo hacemos por acercarse una campaña electoral. Lo hacemos como ciudadanos, porque somos también parte de ellos y nos preocupa lo que vemos.



Blanca López

candidata a concejal por la Revolución Ciudadana

“Tengo conocimiento de que ha habido el intento de presentar el tema en la Comisión de la Fiscalización, pero al parecer no es parte de la agenda nacional y por eso sigue sin ser incorporado”, alega.

Lourdes Cáceres, habitante de la ciudadela Kennedy, si bien considera que este interés por hallar respuestas, en efecto, está ligado a la época electoral, cree que puede beneficiarlas. “Que antes de las seccionales se trate de poner todo en orden, a la final, no es malo. Eso sí, debemos estar pendientes del resultado, a fin de que gane quien gane, luego no vuelva a hacer de la administración una fiesta”, piensa.

El cobro de las multas fantasmas es otro de los puntos que candidatos a la Alcaldía, como Pedro Pablo Duart, del movimiento SUMA, están defendiendo.

Duart argumenta que su accionar no es nuevo, que lleva dos años trabajando por la ciudad, como guayaquileño; y que si está hablando y cuestionando en este momento la funcionalidad de algunos radares que marcan valores irreales en las vías, es por la preocupación alarmante de la sociedad.

Si hablo de las multas y los problemas de la ATM es porque es un problema que escaló. No es nuevo que salgo yo en defensa de lo que pasa. Dos años llevo como ciudadano trabajando por mi ciudad.



Pedro Pablo Duart

candidato a la Alcaldía de Guayaquil por SUMA

“Hay una corrupción tremenda en una serie de cosas dentro de la Alcaldía, y hay carencias de obras públicas, servicios básicos, un evidente problema de inseguridad, al que se suma que este. Guayaquil está abandonado, la prioridad no ha sido servir, sino servirse; y la muestra está en la cantidad de juicios que tiene la institución en la Fiscalía. Es intolerable, por ejemplo, que durante la pandemia, mientras la gente se estaba muriendo en las calles, otros señores, como el exesposo de la alcaldesa haya comprado terrenos en vía a la costa. Eso no puede volver a pasar. Todo esto nos afecta como ciudadanos”, señala.

Romina Cornejo, quien habita en vía a la costa, está de acuerdo con eso de la afectación integral y, frente a ello, se queja de las autoridades que “defienden y protegen a la gente”. “No escucho a la Defensoría del Pueblo emitiendo resultados para que la ATM y también la CTE, porque el problema es nacional, deje de meterle la mano al bolsillo al conductor. Tampoco veo a los asambleístas hablando de lo que está pasando. Del robo sin arma que estamos viviendo. Si estamos como estamos en la ciudad y el país, es porque nadie actúa y a nadie le importamos. No sé si sirve la defensa actual de los candidatos. En lo personal, he perdido la credibilidad en absolutamente todos los políticos y funcionarios públicos”, confiesa.