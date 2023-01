Miembros de la Policía Nacional están apostados en los alrededores de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña, ubicada la cooperativa Balerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil, para brindar seguridad a los estudiantes durante el ingreso y salida de sus actividades escolares.

El 10 de enero pasado, en los exteriores de ese plantel, perteneciente al distrito Nueva Prosperina, se hallaron partes de un cuerpo humano que causó temor entre la comunidad educativa.

La tarea de los uniformados es realizar rondas y patrullajes por la zona; así como observar cualquier anomalía que se presente y que vaya en perjuicios de los estudiantes.

Las clases en el centro educativo se desarrollan con normalidad en las jornadas matutina y vespertina, donde se educan cerca de 2.000 estudiantes.

Padres de familia, también, se mantienen vigilantes y acompañan a sus hijos hasta la puerta del establecimiento.

“Estamos atentos a cualquier novedad y no podemos descuidar la integridad de nuestros hijos”, dijo María Valarezo, una madre de familia, que diariamente acude a ver a su niño al término de la jornada escolar para llevarlo de regreso a casa.

Miguel Parrales, otro padre de familia, ha optado la misma medida. “La inseguridad está en todos lados y los planteles educativos no están excepto de ella”, recalca, mientras espera a su hijo a la salida de clases.

Algunos representantes han expresado su preocupación por la inseguridad y están pensando solicitar a las autoridades educativas que las clases se desarrollen de manera virtual. No obstante, hay otros padres que aseguran que esta medida no funcionaría, ya que no todos los estudiantes cuenta con equipos tecnológicos en sus casas.

En otros planteles de la ciudad se realizan patrullajes esporádicos.