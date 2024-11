Policía Nacional desmiente supuesto secuestro en La Aurora

La noche del martes 5 de noviembre se viralizó en redes sociales un supuesto secuestro en la parroquia La Aurora, en Daule, en los exteriores de la etapa Aura, en la urbanización Villa Club. No obstante, la Policía Nacional de la zona desmiente que se trate de un caso de secuestro real.

En el video se podía observar cómo, después de un choque entre dos vehículos, varios sujetos salieron de una camioneta y metieron a la joven que se encontraba en el otro coche afectado a la camioneta de donde salieron. Además, dos guardias de seguridad que estaban en la zona vieron el hecho y decidieron disparar contra los supuestos antisociales.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte de la Policía, poco después la persona que supuestamente había sido secuestrada regresó al sitio, subió a su vehículo y se fue. El departamento de comunicación explicó a este diario que el hecho no se trató de un secuestro, sino de una joven que se encontraba en estado etílico, manejaba junto a otros amigos y, debido al accidente, se retiraron. Sin embargo, los guardias confundieron la escena y dispararon al aire para evitar lo que creían que era una abducción.

El accionar de estos guardias, sin embargo, está marcado por un contexto de varios intentos de secuestro que los habitantes han reportado en los grupos comunitarios y redes sociales. Uno de los casos más conocidos ocurrió el pasado 4 de mayo de este año, en una de las urbanizaciones de esta parroquia, cuando varios antisociales intentaron llevarse a un conductor que estaba en cola para ingresar a una ciudadela.

La comunidad no cree en la Policía

No obstante, según la Policía de la zona, en lo que va del año no se ha registrado ningún secuestro ni intento de secuestro en la parroquia, ni en las líneas de emergencia del ECU 911 ni en sus propios registros. Sin embargo, la comunidad asegura que la realidad es otra y que los intentos de secuestro son una constante, y que en el sector el hampa está prevaleciendo sobre el accionar policial.

“Al mes se escuchan, al menos, tres intentos de secuestro en toda la zona. Gente que llega a las garitas huyendo y con miedo, narrando cómo varios sujetos los han perseguido en autos, insultándolos y gritando que se queden quietos. Ahora, puede que este caso sea falso, pero ya han ocurrido otros y hay gente que ha denunciado que les han bloqueado el paso vehículos sin placas y con vidrios oscuros, pero han logrado escapar. Que la Policía no lo sepa me parece raro, pero también es algo creíble, no porque no pase, sino porque la gente no confía en ellos para manejar los crimenes que ocurren”, asevera Daniel Velasco, residente de Villa Club.

Víctor Corozo, quien también habita en esta urbanización, comenta que la presencia policial es nula en la zona. “Sucede lo mismo que en el resto de Guayaquil, la seguridad se limita de la garita para adentro. Lastimosamente se ven pocos policías en Villa Club y La Joya, y más presencia de vigilantes de tránsito.”

