Violencia en Guayas: 52 fallecidos durante los días de feriado

Las cifras estremecen a Noraima Clavijo, guayaquileña que no saca de su mente el asesinato de Ernesto Cubi, el joven en Sauces 6, que falleció a causa de las heridas de bala que un delincuente le propinó por impedir que secuestraran a su madre en Sauces 6. Pasó durante el feriado.

"Ese hecho me quedó grabado en la memoria y estremeció el alma. Fue el reflejo de que nunca Guayaquil tendrá por completo un feriado feliz. En Guayaquil los feriados son de sangre y duele", dijo a EXPRESO la residente de un barrio del norte. Y no se equivocó.

Y es que según datos de la Policía Nacional, expuestos en una reunión en la Gobernación del Guayas, 52 muertes violentas se reportaron en la provincia del Guayas durante el feriado por el Día de los Difuntos e independencia de Cuenca.

Asesinatos registrados en la Zona 8

Solo en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), donde asesinaron al joven Ernesto Saúl Cubi, quien sacrificó su vida por la de su mamá, se reportaron 33 muertes; mientras que en la Zona 5 (Daule, Salitre, Nobol, Santa Lucía) hubo un total de 19.

El coronel Pablo Ramos, subcomandante de la Zona 8, aseguró que fueron 17 muertes violentas menos en comparación al feriado del año pasado, el año anterior fueron 50 asesinatos. Pero eso no transmitió calma a la ciudadanía.

En Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, tres personas fueron asesinadas y quedaron tendidas sobre la vereda. CHRISTIAN VINUEZA

"Simplemente no queremos ser testigos o víctimas de más crímenes. No queremos ya escuchar balas, detonaciones ni ver como los negocios de nuestros vecinos cierran a causa de las extorsiones. Queremos calma, es lo que anhela no solo Guayaquil y Guayas, sino toda la provincia", sentenció Lina Ricaurte, habitante de la décima etapa de la Alborada.

Operativos realizados en Guayas

Según informó la policía, durante los 5 días de feriado, que iniciaron el 31 de octubre pasado, la entidad realizó 1.416 operativos en 12 distritos de la provincia y además 75 personas fueron detenidas por diferentes delitos: 30 por portar drogas, 10 por portar armas sin el debido permiso; y 6 por secuestrar y extorsionar.

La ciudadanía rechaza estar condenada a vivir con temor

"Las cifras evidencian el grado de violencia al que estamos expuestos. Yo no quiero vivir así, me niego. No acepto vivir en una cárcel o en una especie de cacería humana, en la que todos corremos el riesgo de morir", sentenció Paulina Vargas, residente de Sauces, en Guayaquil; que cuestiona que existan planes "reales o integrales" que apunten a proteger a los territorios.

"Hay cantones en los que de seguro no tienen como defenderse. General Villamil Playas, por ejemplo, siempre ha hecho un llamado al Gobierno para que les envíen más agentes de la Policía. Y en caso del Puerto Principal, la seguridad es inexistente. Cuando paren las extorsiones y se reduzca ese miedo a salir de casa podré decir que se están ejecutando cambios. Sin embargo hoy, ni los taxistas ni conductores de buses se lanzan a recorrer la ciudad como antes, tienen los sectores restringidos. ¿Y por qué pese a que su trabajo implica moverse por toda la ciudad? Por temor. Por ese terror que sentimos todos a ser una víctima más de los asesinados en Ecuador", alegó

