Cartas de lectores | La zona norte de la ciudad de Milagro, sin agua entubada

Hay muchas quejas de ciudadelas de la zona norte que no reciben agua entubada en la ciudad de Milagro, a pesar de estar al día en sus pagos.

Las planillas llegan como si consumieran el líquido vital.

EPAMIL EP Aguas de Milagro no respeta la Ley del Anciano, no hacen los descuentos respectivos y exigen trámites, cuando la ley solo pide presentar la cédula. No aparecen los defensores de derechos humanos para hacer cumplir dicha ley.

Los más perjudicados son los dueños de pequeños restaurantes, que deben comprar agua embotellada, reduciendo sus ganancias. Lo hacen por no perder su clientela.

Lavanderas, entre lágrimas, dicen que podrían perder su única fuente de ingresos, afectando a sus familias.

Ciudadanos de varias ciudadelas han presentado denuncias, pero el alcalde no los atiende, perjudicándolos económica y sanitariamente.

Un vecino contó que compró una bomba, pero no logra obtener agua. Se levanta de madrugada y aún así no consigue nada. Ha comprado cuatro botellones para cocinar y se asea con paños húmedos, lo que le genera problemas de piel.

Señores concejales, ustedes pidieron el voto prometiendo obras. Cumplan ahora con solucionar este grave problema en la zona norte: la falta de agua entubada afecta la economía y la salud.

Señor asambleísta de Milagro, ahora gobiernista, tiene la oportunidad de gestionar para que el pueblo tenga agua todo el día. Por eso confiaron en usted y sabemos que busca postularse a la alcaldía; empiece ya con obras que beneficien a sus votantes.

En cuanto al problema de la basura, el Concejo Cantonal contrató una empresa por 26 millones de dólares, pero no cumple. En la zona norte no recogen la basura a diario como sí se hacía en los municipios de otras épocas, como los de Paco Asán y de Denisse Robles.

Vecinos de las calles Luis Urdaneta y Francisco de Marcos piden urgentemente un recogedor de basura. Perros, gatos, ratones y recicladores rompen las fundas y dejan regados los desechos. El recolector solo recoge fundas, pero no limpia lo que queda, ya que no tienen escobas ni lampas. Se solicita colocar un tacho inmediatamente.

Gualberto Arias Bonilla