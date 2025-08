Cartas de lectores | La tradición del mercado de segunda mano

En Japón existe una cadena de tiendas muy famosa de segunda mano llamada ‘2nd Street’. En estas tiendas se encuentra de todo y de excelente calidad, lo que sin duda contribuye significativamente al reciclaje. A nivel mundial se estima que apenas 10 % de la ropa se recicla. Sin embargo, este mercado no es nada nuevo.

En la antigüedad, durante las guerras, existían los chatarreros o traperos, personas que se encargaban de recoger las armas o cualquier objeto útil que dejaban los muertos después de una batalla. En la actualidad existen transmisiones en redes sociales para vender artículos de segunda mano con la finalidad de obtener ganancias tanto para el vendedor como para el comprador. Cabe destacar la iniciativa y el emprendimiento de estas personas.

Pero, ¿qué sucede a nivel de pueblo, donde la brecha digital es alta y eres el centro de llegada del comercio? En estos lugares es común ver en las esquinas o en los lados marginales de los centros comerciales mercados de segunda mano.

En Guayaquil existen calles muy conocidas por estas características, como la Pedro Moncayo, donde convergen talleres y mercados de segunda mano. Aunque algunos dicen que es peligroso, he ido varias veces y nunca me han robado. ¿Y qué pasa en cantones cercanos? Ayer mismo vi cómo dos abogados metropolitanos intimidaban a los comerciantes de segunda mano. En el contexto nacional se debate sobre la eficiencia pública. ¿Creen ustedes que es eficiente el hecho de intimidar al comercio de segunda mano que realizan señoras mayores de edad? No voy a contestar, ya que no trabajo en la Administración Pública. Sin embargo, sí me gustaría resaltar la labor de quienes lo hacen. Personas mayores que, aunque encontraron un nicho, sus ganancias no son muchas, pero desde su punto de vista, hacen una excelente labor al poder emprender a su edad y servir a la sociedad.

Hay que bajar del carro e idear propuestas, no ir en contra del comercio; unir es mejorar.

David Viterbo Ronquillo