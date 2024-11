Aquiles Álvarez: la audiencia del Caso Triple A, una vez más, se posterga

Ya ocurrió el 14 de octubre. La audiencia de formulación de cargos, del llamado Caso Triple A, en el que están involucrados el alcalde Guayaquil, Aquiles Álvarez; su hermano Antonio, entre otros, no se pudo instalar este miércoles 6 de noviembre del 2024.

La Fiscalía General del Estado informó, a través de sus redes sociales, que en esta ocasión debido a un problema de salud del juez de la causa, por segunda vez, la audiencia de formulación de cargos no pudo instalarse.

El 14 de octubre no se instaló la audiencia porque la defensa de los investigados cambió.

Se busca formular cargos por el presunto delito de almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.

¿Qué ha dicho el alcalde de Guayaquil sobre las acusaciones?

El alcalde Aquiles Álvarez ha reiterado que se trata de politizar el caso. "No es como algunos querían, meterte en la noche, tumbar la puerta, agarrar a alguien del pescuezo; no hay elementos suficientes. Tocaron el timbre, pidieron documentos y se llevaron lo que quisieron llevarse. No hay ningún problema; responderemos en la etapa de investigación con mis abogados. Lo que sí me duele es lo de la bandera; es sagrada", lamentó Álvarez, dijo en relación a los colores del logo del caso, similares a los de la bandera de Guayaquil.

¿Cómo empezó el caso?

Con una denuncia del Gobierno de Daniel Noboa en contra del alcalde, su hermano y otros familiares por supuesto comercio irregular de combustibles. Luego, el 23 de julio, la Fiscalía hizo pública la investigación nombrada Caso Triple A.

