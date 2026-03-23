Policía halla a oso hormiguero herido por perros en recinto militar de Guayaquil

Agentes trasladaron al mamífero a una clínica. Fundación advierte sobre la falta de corredores biológicos

La Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional rescató este 22 de marzo a un oso hormiguero (tamandúa) en estado crítico tras ser atacado por perros dentro del Fuerte Militar Huancavilca, en el norte de Guayaquil.

Exigencia de control para la fauna urbana

Tras una alerta generada a través del ECU 911, los uniformados ingresaron al recinto castrense, ubicado en la zona de influencia del área nacional de recreación Los Samanes, donde hallaron al mamífero malherido bajo un árbol. El espécimen recibió primeros auxilios de los agentes y fue trasladado de urgencia a la clínica veterinaria de Proyecto Sacha.

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El sargento Fran Huilca, agente que atendió la emergencia, detalló que las lesiones del espécimen evidencian la agresión de múltiples canes que deambulan por las instalaciones. Ante esta situación, la Policía Nacional ejecutará acercamientos con las Fuerzas Armadas para exigir corresponsabilidad y concientización sobre el manejo de mascotas dentro de áreas que albergan vegetación y fauna silvestre.

Eliana Molineros, directora de Proyecto Sacha, confirmó que los ataques de animales de compañía a especies nativas en los entornos urbanos ocurren a diario, afectando habitualmente a iguanas y aves, aunque este caso demuestra que los mamíferos enfrentan el mismo nivel de vulnerabilidad ante la falta de supervisión.

Molineros, quien también fue gobernadora del Guayas en 2025 por menos de un año, exhortó a las autoridades locales a generar soluciones integrales, argumentando que Guayaquil actualmente solo cuenta con islas de bosques aisladas que impiden el desplazamiento seguro de las especies para cumplir sus ciclos vitales.

Este aislamiento obliga a la fauna a transitar por zonas intervenidas o recintos institucionales, donde terminan siendo víctimas de la territorialidad de otras especies introducidas. Por ello, los especialistas demandan que se fortalezcan las normativas y se exija a los tutores mantener a sus animales de compañía dentro de casa para no invadir los últimos refugios naturales de la ciudad.

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