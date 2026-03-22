Video viral: un lobo marino recorre las aguas del Estero Salado

La especie nadó entre manglares y barrios. La ciudadanía se mostró sorprendida con la 'visita'

En pleno corazón de Guayaquil, la fauna del Estero Salado sorprende, aunque la contaminación sigue siendo una amenaza.

Un lobo marino fue captado nadando en un ramal del Estero Salado, cerca de uno de los puentes de la vía Perimetral, y dejó boquiabiertos a quienes transitaban por la zona. Las imágenes se viralizaron en redes sociales.

El animal, aparentemente joven, nadaba con tranquilidad y daba vueltas en el agua mientras era grabado desde una lancha. “Pensaba que era un perro ahogándose”, se escucha en el video, reflejando la sorpresa de quienes presenciaron la escena.

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Reacciones de los guayaquileños

El video se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los ciudadanos. “Me encanta ver cómo nada, me hubiese encantado topármelo de frente. Qué suerte para quienes lo vieron”, aseguró este 22 de marzo Josefina Lascano, habitante de Urdesa. Por su parte, Roberto Castro dijo sentirse sorprendido y a la vez feliz de ver como este ecosistema guayaquileño da cabida a este tipo de especies. “Qué animal tan bello, verlo nadando casi que jugando fue divertido. Ese tipo de videos son los que amo ver y que le muestro a mis hijos. Es bueno saber que pese a lo contaminado y sucio que suele estar el Salado, aún hay especies que se atreven a nadar en él. Eso es positivo y lo que nos invita a pensar en qué tan urgente resulta actuar para recuperar al Salado y hacerlo ya”, señaló.

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Avistamientos inusuales: boa, cocodrilos y más

El lobo marino no fue el único visitante inesperado. La madrugada del 21 de marzo, mientras aún regía el toque de queda, un equipo de Ecuavisa registró a una boa constrictora cruzando la avenida Barcelona, cerca de otro brazo del estero. En años recientes, también se han visto cocodrilos, iguanas y tortugas, junto con aves acuáticas que usan el estuario como refugio o zona de alimentación.

De hecho, el 31 de enero de 2025, como lo publicó EXPRESO, los moradores de la Urbanización Bosques del Salado, en el norte de la ciudad, se sorprendieron con la visita de un cocodrilo de aproximadamente tres metros, que nadó por los ramales del estero frente al malecón de la ciudadela. Juan Montenegro, residente, relató que el reptil se sumergió y nadó hacia el norte, mientras los vecinos lo observaban maravillados.

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Rafael Luque, científico y catedrático de la Universidad Ecotec, explicó en aquel momento que estos avistamientos son un síntoma positivo: “El cambio más sorprendente es la recuperación del ecosistema. Crece la vegetación, se ve biodiversidad: iguanas, boas, tortugas, pájaros, incluso un cocodrilo, que es un hito, pues nunca había pasado que un reptil así navegue por estas aguas”.

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Un ecosistema urbano lleno de vida

El Estero Salado es un sistema de esteros y canales de agua salobre conectado con el Golfo de Guayaquil, rodeado de manglares que constituyen su hábitat natural. Su mezcla de agua dulce y salada permite la presencia de peces, cangrejos, moluscos, aves y reptiles. Entre los visitantes frecuentes se encuentran garzas, ibis, cormoranes y otras aves que usan el estuario como zona de caza o descanso. También se han registrado crustáceos como el cangrejo violinista ornado y moluscos asociados a los manglares.

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