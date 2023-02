Las playas de Santa Elena, con escasez de rescatistas

Los rescatistas reconocen que el problema es latente y que no ha podido solucionarse, pese a los reclamos.

Siete personas han fallecido ahogadas en lo que va de 2023 en los balnearios de la provincia de Santa Elena. Si se compara la cifra con la de 2022, cuando en todo el año se registraron diez fallecimientos por la misma causa, se deduce que en apenas un mes ya se superó el 75 % de los decesos.

La cifra preocupa a Josué Yagual, jefe de los guardavidas que laboran en Montañita, uno de los balnearios turísticos de la provincia, quien atribuye la falta de personal de rescatistas a los decesos.

Hasta mediados del año pasado, el Municipio de Santa Elena, cantón en el que se localiza la mayoría de balnearios en la provincia, tuvo 67 salvavidas contratados para laborar en las playas, pero en la actualidad la cifra disminuyó a menos del 50 %.

El guardavidas citó como ejemplo a Montañita, en donde apenas trabajan cinco rescatistas en turnos rotativos. Antes, en el mismo lugar eran diez. Para Yagual este balneario debería tener no menos de 15 personas para las labores de rescate.

“Estamos a la espera de que el Cabildo contrate más personal. Ellos ya saben las necesidades que tenemos, pero siempre nos dicen que ya van a solucionar. Tenemos varios meses con la deficiencia en las playas y nadie hace nada”, expresa.

Faltan rescatistas, pero también educación. Hay que educar a la gente para evitar que se presenten desgracias en las playas. Hay gente que se mete al mar en estado etílico. Gina Ronquillo

residente

Visito constantemente los balnearios de Santa Elena y no hay salvavidas. En eso se está fallando, aun cuando la seguridad es parte del orden y desarrollo, y lo que hará que un turista vuelva. Luis Mauret

turista

En Olón, otro de los rincones más visitados de toda la península, apenas trabajan 4 salvavidas. Este lugar tiene una extensa playa de cuatro kilómetros, por lo que se hace necesaria la presencia de expertos en el rescate de bañistas, asegura la ciudadanía; entre ellos Omar Rendón, un guayaquileño que tiene una residencia en la localidad.

Según las direcciones de turismo de los tres cantones que integran la provincia, son 22 balnearios los que existen en todo el perfil costero, pero apenas seis tienen salvavidas de manera constante.

Ayangue es uno de los pocos sitios con ese beneficio. Allí laboran apenas dos y no todo el año, sino de enero a abril, en temporada alta. “Visito constantemente los balnearios y no hay salvavidas. En realidad nunca los veo y es preocupante. Teniendo en cuenta que los turistas visitan estas playas todo el año, pues debería ser una prioridad”, piensa el turista Luis Mauret.

Reynaldo Borbor, quien labora como salvavidas, considera que las autoridades no le dan importancia al problema. “Dicen impulsar el turismo y es lamentable que el bañista no tenga seguridad en el mar. Nosotros gestionamos todos los años mejoras, pero los alcaldes y los presidentes de las comunas no saben nada. Ahí hay un gran vacío”, comenta.

El salvavidas detalla que la poca implementación con la que cuentan la tienen prácticamente por gestiones y ayudas de las oenegés y de empresas privadas que cada año los capacitan y le entregan los implementos que usan; entre estos aletas, boyas, así como bloqueadores solares y gafas, que son indispensables en sus jornadas.

En algunas ocasiones, los mismos rescatistas utilizan sus instrumentos personales para ejercer su labor en las playas. Joffre Lino

En Montañita, los guardavidas tienen una moto acuática, pero en ocasiones a cada uno de los rescatistas les toca poner su propio dinero para el combustible. Asimismo tienen cuadrones para su movilización, que son de propiedad de los mismos salvavidas.

“Cada vez que se cambia de administración en el Municipio vienen los problemas. El año pasado, que renunció el alcalde Otto Vera, se dejó fuera a los refuerzos que son de gran ayuda para nosotros. En verdad que estamos abandonados”, asevera.

Luis Segovia, alcalde de Santa Elena, en diálogo con EXPRESO reconoció que faltan salvavidas en los balnearios. Dijo que para esta semana está previsto contratar los refuerzos que laborarán en el feriado de carnaval, que empieza prácticamente hoy, y lo restante de la temporada alta playera.

La autoridad municipal manifestó que en Santa Elena se está diseñando un plan denominado ‘Balnearios seguros’, que incluye la contratación de más salvavidas en las playas. El objetivo es que los turistas no sufran robos, un escenario que también se ha vuelto común.

En Salinas, Juan Carlos Yagual, director municipal de Riesgos, indicó que son 12 salvavidas los que velan por la seguridad: 6 que laboran en el sector San Lorenzo y los otros 6 en Chipipe. “Estamos solicitando que se contraten para Punta Carnero, que es un sector peligroso”, manifiesta.

Si bien la ciudadanía reconoce que hay bañistas que incumplen con las normas de seguridad, como no ingresar al mar cuando hay aguaje o hacerlo en estado etílico, alertan que incluso para exigirles su salida hace falta personal. “No hay nadie que alerte de nada ni los sancione. En lo personal, creo que es grave esta deficiencia. Siete fallecidos solo en dos meses es muchísimo. Ojalá no haya sorpresas en carnaval. Todo ha estado mal en Santa Elena. Para este año espero que con el cambio de administraciones, el territorio se ordene. Aún no somos ciudad, ni un destino listo para recibir a la gente. Hay falencias, muchas lamentablemente de carácter humano”, señala la residente de Chipipe, Alejandra Roldós.