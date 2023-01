Para este 2023, además de la ansiada reactivación, que ha sido ya la lucha durante los dos últimos años; los empresarios y comerciantes turísticos de la provincia de Santa Elena quieren seguridad. De lo contrario, el turismo se verá afectado, piensan.

Hecho. A los habitantes de Playas les preocupa la falta de mantenimiento de la primera etapa del malecón. Aseguran que las luces están quemadas y las fuentes de agua no funcionan.



Un anhelo similar tienen en General Villamil, Playas, donde la inseguridad va en aumento.

En el pasado diciembre 25 crímenes a sangre fría fueron reportados en la provincia de Santa Elena. A eso se suma que en las oficinas de la Fiscalía consta medio centenar de denuncias por asaltos y robos, en su mayoría cometidos en La Libertad y Salinas.

“El turista busca tranquilidad, no va a lugares inseguros. Por eso esperamos que no ocurran cosas graves en los meses que vienen”, asegura a EXPRESO el hotelero Ottón Arboleda, miembro de la Junta Cívica del balneario.

Si los sicariatos y robos siguen en Salinas venderé mi propiedad. Ya ni vengo mucho por esta situación de caos.

Denise Cantos, habitante de Chipipe



Según Arboleda, el ente al que pertenece diseña un plan particular de seguridad. Sus integrantes se han reunido por varias ocasiones con el coronel de policía en servicio pasivo Carlos Orbe, quien los direcciona en el proyecto. “No podemos confiarnos en que las autoridades cantonales, que han mostrado poco interés a este problema, lo solucionen... Estamos articulando nosotros mismos poder garantizar al turista la seguridad que se merece. El plan saldrá pronto”, señaló el empresario.

Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo, considera que es urgente la implementación de un plan efectivo en los 19 balnearios de la provincia. Estima que en los últimos días se ha visto un mayor accionar, pero todo está direccionado a las zonas calientes. Aseveró que el gremio ha pedido que llenen de cámaras las playas para que haya un monitoreo mayor.

Seguridad. Montañita es uno de los balnearios de Santa Elena más visitados, por ello piden vigilancia. Varios delitos se registraron en 2022. Joffre Lino

En algunos balnearios como Ballenita, Montañita y Olón han formado sus propias brigadas e incluso han contratado custodios comunitarios que están alertas ante cualquier emergencia. “Tenemos un chat en donde estamos enlazados empresarios y la comunidad, por allí comunicamos de algún sospechoso que merodee nuestro sector. Para enfrentar a la delincuencia debemos organizarnos, manifestó el empresario Douglas Dillon.

El gobernador de Santa Elena, Fulton Anchundia, confirmó que desde el mes anterior pasaron de tener 550 policías a 620 en toda la provincia. “En feriados y fines de semana vendrán los refuerzos del GOE y GIR. Ponemos todo lo que esté al alcance”, informó. Pero la ciudadanía cree que los esfuerzos que se han hecho son pocos.

“No hay interés por protegernos. A ninguno de los alcaldes de los tres cantones les ha interesado involucrarse con el problema. Por eso si este 2023 siguen siendo indiferentes, el turista se irá. Lo perderemos”, asegura Jhon Ledesma, habitante de San Lorenzo y promotor cultural y turístico.

Los robos y el estado de las vías de Playas son una vergüenza. Estoy aquí solo porque era lo más cercano.

Celia Robles, guayaquileña

En Playas, los representantes del sector turístico esperan que las autoridades les den solución a los problemas que le hacen daño al cantón. “Playas es una ciudad satélite, aledaña a Guayaquil, y no es posible que sus accesos a los distintos destinos aún sean de tierra. El asfaltado apenas lo tienen seis calles, pero hay más de una docena que conducen al mar y están olvidadas. Esto sucede en la vía a Data, que son polvo en el verano y lodo en el invierno”, señaló Luis Laverdi, presidente de la Asociación de Hoteleros.

En el norte en la vía a Engabao también hay olvido. Huecos y polvo las rodean y no hay quién cambie ese escenario. “No vemos que haya una planificación. Esto no puede pasar más”, sentenció Freddy Muñoz, dueño de una hostería en la zona.

Daños. Apenas una calle de La Victoria permanece con asfalto, pero solo en un tramo pequeño. Sin embargo, a los lados hay huecos, uno tras otro, generado en algunos casos por la falta de tapas de los servicios. Néstor Mendoza

Para Roddy Loor, inversionista hotelero, mientras no existan buenas vías no se podrá vender jamás estos destinos turísticos. Cita como ejemplo al escenario que presenta la ciudadela La Victoria, cercana al malecón, donde las obras no han llegado hace al menos 40 décadas. “Cerca de este vecindario está la arteria que conduce al sector del Ocean Club, un polo en desarrollo, y está minada. ¿Cómo atraer así? Sumado a la inseguridad es complicado”, pensó.

El desarrollo turístico va a paso lento, comentó Loor, quien espera que para este 2023 exista una política pública que garantice ese desarrollo. “Ojalá que en las próximas administraciones haya ajustes que permitan el repunte de todo el potencial de Playas. Necesitamos crear ordenanzas que regulen las actividades de la playa, combatir la competencia desleal y los precios altos sin vulnerar los derechos de nadie. Urge crear incentivos, buscar fuentes de financiamiento y trabajar, por favor, en seguridad. No hay que darle vueltas al asunto”, añadió.