Situación. Otros años, para estas fechas, ya había turistas en las playas y la capacidad hotelera estaba copada al máximo. Ahora no es así.

Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, no está optimista con el feriado navideño. Su preocupación se centra en la poca presencia de bañistas en las playas. El empresario considera que el aumento de los asesinatos al estilo sicariato es el principal factor para la disminución de visitantes en estos días; que para otros años ya era mayor.

Es que diciembre se ha convertido en el mes más violento de este año. En lo que va del mes ya suman 20 las personas asesinadas a sangre fría en esta provincia. La cifra supera a octubre, que registró 9 acribillados. En total ya suman 104 los ciudadanos asesinados en lo que va de este año en la Península.

“Esto nunca había sucedido. Hay muertes a cada rato, robos, extorsiones... La gente ha preferido irse hacia otros sitios por temor a que en Santa Elena por la peligrosidad les ocurra algo grave”, dijo Tenempaguay.

Los ‘diablicos’, una tradición de siglos Leer más

Juan José Freire, otro empresario turístico que tiene una agencia de viajes y renta vehículos, el pasado miércoles tuvo que cerrar temporalmente sus oficinas al ser amenazado por una banda de extorsionadores. Al pie de su negocio le dejaron una carta amenazante.

“Así no se puede trabajar. Hasta cuándo esto. Vivir en zozobra es terrible y lo peor es que las autoridades no hacen nada por protegernos. Voy a cambiar mis números telefónicos y cambiar de dirección”, señaló consternado.

Otto Arboleda, propietario de un hotel en el malecón de Salinas, considera que la falta de un buen accionar de seguridad en los balnearios de la provincia le pasa la factura al turismo, por eso espera que para Fin de Año se efectúe un plan eficaz que garantice la protección.

Cifra 20 personas han sido asesinadas al estilo sicariato solo este mes en la provincia de Santa Elena.

“El turista busca los sitios seguros, huye de la violencia. Lamentablemente el crimen organizado también está presente en la Península. Las consecuencias ya las estamos sintiendo, ojalá que crezca la llegada de personas”, piensa.

Hasta el cierre de esta edición, la reserva hotelera para el feriado de Navidad apenas alcanzaba el 30 %, pero iba en crecimiento. Mientras que para Fin e inicio de Año ya estaba en 55 %. Para la recepcionista de un sitio de hospedaje, Mireya Benítez, sí existe interés en los visitantes para despedir el 2022 en la playa.

Tres muertes violentas en 36 horas en la Península Leer más

“Están llamando a preguntar si hay habitaciones disponibles, costos y si el sector donde está ubicado el hotel es peligroso. Esa es la pregunta común ahora”, aseguró.

Aquí se debe crear un plan eficaz que garantice la tranquilidad de los visitantes. En Salinas tenemos las bases de todas las Fuerzas Armadas, se les debe solicitar que salgan a las calles

Ottón Arboleda, empresario

La ciudadanía pide a las autoridades hacer algo para frenar tanta violencia, es que ya no se puede salir a comprar a los mercados en paz, tampoco acudir a comer a un restaurante porque en cualquier momento te roban”, manifestó la moradora Sandra Vanegas.

Según la Policía, todos los crímenes están relacionados a una disputa por territorio de venta de drogas. “Las muertes son selectivas y la mayoría de las víctimas tienen antecedentes penales o indicios judiciales. Son pocas las víctimas colaterales”, manifestó el coronel Luis Carrión, quien dirige el grupo de inteligencia de la policía en Santa Elena.

Detiene un sumergible a 400 millas de Santa Elena e incauta 1,5 toneladas de droga Leer más

El gobernador de la provincia de Santa Elena, Fulton Anchundia, indicó que serán 2.300 las personas entre policías, miembros del ejército, vigilantes de tránsito, marinos y bomberos, quienes trabajarán las 24 horas en estas fechas. Estos se desplazarán en 297 vehículos entre carros y motos en los 165 kilómetros de vigilancia en la zona peninsular. Sin embargo, la ciudadanía no se siente convencida de que haya paz.

Esta situación hay que enfrentarla de manera colectiva. Nosotros en Ballenita hemos creado un chat en donde estamos empresarios, moradores y policías, y todos nos alertamos de lo que pasa Douglas Dillon, promotor turístico y hotelero

“Incluso teniendo agentes de frente, lanzan disparos. En la misma playa, frente a decenas de turistas y niños, te roban sin piedad. Además, si hay protección esos días, qué pasará después. Me enoja tanto que el Gobierno, que el presidente Guillermo Lasso, no vea este tema como prioridad. Nos están obligando a encerrarnos o a defendernos como podamos. Aquí la gente es brava. Ahora está asustada, pero se puede levantar. Pedimos ayuda. No queremos más indiferencia a este evidente problema”, se quejó Carlos Ruiz, habitante de Chipipe.