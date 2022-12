Las obras inconclusas, la deuda eterna para el votante peninsular

“Tantos meses de trabajo y aún no pueden terminar la obra. Mejor no hubieran hecho nada, nos han castigado con polvo y lodo. El Municipio nos queda debiendo este año y, ya de cara a las elecciones, no se puede hacer nada”, precisó Ángel Torres, morador de Manglaralto (Santa Elena), al referirse a los trabajos de alcantarillado y asfaltado que avanzan a paso lento.

La obra en Manglaralto debió terminar en septiembre, pero no ha sido así. Apenas se ha asfaltado una parte de las calles que fueron abiertas para la colocación de las tuberías, y en otras solo se ha compactado la tierra. El sistema del alcantarillado todavía no funciona y no hay fecha para ello.

EXPRESO ha expuesto en ediciones anteriores el reclamo de los ciudadanos y eso hizo que las autoridades municipales acudan al lugar para constatar de cerca el problema y explicarles el inconveniente. En la visita, la Alcaldía de Santa Elena se comprometió a que en diciembre los trabajos culminarían.

“Todo está a medias. Este año, como lo he venido haciendo siempre, no vendré a pasar las fiestas a esta tierra por la que he pagado cada impuesto y a la que he querido tanto”, lamentó la guayaquileña Olga Madero.

Pero esta situación que se vive en este rincón de la Ruta del Spondylus se replica en otros puntos, como en la localidad de San Antonio, donde el asfaltado tampoco está culminado. “Al igual que en Manglaralto, nos rompieron las calles para ejecutar la obra de alcantarillado. Hubo la promesa de que entonces, al finalizar, tendríamos al fin buenas vías, pero no pasó. Hasta la ilusión la hemos perdido”, comentó el residente Pablo Tomalá.

Calle Cuarta. Un año lleva así esta vía de Chipipe. Joffre Lino

En Montañita, la planta de tratamiento para las aguas residuales es otra de las obras pendientes que la Alcaldía no ha terminado, pese a la presión ciudadana y la promesa hecha por los funcionarios.

En este balneario la preocupación de los comuneros y empresarios turísticos es enorme, pues se avecinan los feriados y temen que las lagunas de oxidación colapsen y las aguas putrefactas desemboquen en el mar, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, como ha publicado EXPRESO.

En Salinas la realidad es similar. En las ciudadelas Costa de Oro, La Milina, Puerta del Sol y la calle Cuarta en Chipipe, el trabajo para reparar las calles es lento, situación que no varía pese a los reiterados reclamos.

Exijo el progreso de Salinas, un cantón con obras a medias o sin ellas y en el olvido.



Diego Bazurto,

guayaquileño que vive en Chipipe

“Solo cuando se publica que hay retrasos en los trabajos vienen los obreros por uno o dos días y luego se van. Estamos desesperados porque ya tenemos otra temporada alta de playa y la calle está peor que antes. El año pasado, a causa de ello, vivimos la peor temporada playera. Nadie pudo trabajar bien. Nadie pudo convivir tampoco en paz”, expresó indignado Ernesto González, residente de Chipipe.

Lomas de piedras. Este ha sido el escenario la mayor parte del año en la calle Cuarta, en Chipipe. Archivo

En la ciudadela Costa de Oro, el polvo continúa por el mal estado de sus calles, situación que se agravó por los trabajos de colocación de tuberías para el alcantarillado sanitario. En este lugar sus habitantes temen que todo se complique durante el invierno.

“Si no se asfalta la calle como se comprometió el Municipio, volveremos al lodazal de siempre. Aún no llegan las mejoras como todos esperamos”, reclamó la ciudadana Estela Jácome.

Sobre esta situación, Jonathan Yépez, vocero del Municipio de Santa Elena, y su similar Eduardo Hesney, de Salinas, indicaron a EXPRESO que las obras inconclusas sí serán terminadas. Reconocieron los retrasos y coincidieron en que los recortes presupuestarios que han tenido este 2022 por parte del Ministerio de Finanzas complicaron la situación financiera. Ese ha sido el principal argumento para no cumplir los trabajos como estaban planificados.

En el caso de la calle Cuarta de Chipipe, el Municipio alegó que los retrasos se deben a que la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (Aguapen) debe culminar la repotenciación de tuberías. Los moradores, hace apenas unos días, se reunieron con los técnicos de la entidad. Vinicio Loaiza, el gerente, prometió que la próxima semana será retomada la obra, la cual, según él, está avanzada en un 87 %.

Montañita. Las aguas negras aparecen en el balneario. Joffre Lino

“La empresa contratista incumplió con la obra y el Municipio de manera unilateral resolvió darle de baja al contrato. Hemos quedado de acuerdo en que durante la primera semana de enero se dará paso a que un nuevo contratista culmine los trabajos. Falta poco y quedará lista”, se comprometió Hesney.