La Unidad de Criminalística en la provincia de Santa Elena investiga dos amenazas con bombas ocurridas la madrugada de este 8 de diciembre en el cantón La Libertad y en el puerto pesquero de Santa Rosa, en Salinas.

Puerta del Sol 2 crece entre nubes de polvo y agujeros Leer más

En ambos casos los artefactos explosivos no detonaron, pero sí hubo gran susto en la población por lo ocurrido. Con estos hechos ya suman cuatro los casos de atentados criminales con artefactos explosivos en lo que va de esta semana en la Península, por lo que la ciudadanía exige a las autoridades “que no se queden de brazos viendo como ponen en riesgo a las familias”.

“La Península entera ahora huele a dinamita. Hay explosiones, panfletos en los que dicen que detonarán tu casa, hay miedo en las escuelas. El olor a mar ha sido reemplazado”, se queda Denisse Villavicencio, de La Libertad.

En este cantón, el caso se produjo en el barrio Paraíso. Una bomba casera fue lanzada al pie de una vivienda de dos plantas y en cuyo primer piso habita un ciudadano con su esposa y tres hijos. La indagación de los peritos se centra en saber si el ciudadano ha tenido algún problema en los últimos días.

En La Libertad, la vivienda afectada permanece cercada para investigar el caso. Joffre Lino

El otro hecho ocurrió en el barrio 15 de Noviembre, en Santa Rosa; donde los delitos han aumentado en los últimos meses. Allí sujetos desconocidos que se movilizaban en moto lanzaron al techo de una vivienda dos cartuchos con mechas encendidas que finalmente no explotaron.

El asesinato de dos hermanos recrudece el temor y el reclamo en Santa Elena Leer más

Personal del Grupo de Intervención y Rescate GIR acudió a ambos sitios y en el caso de La Libertad efectuó una explosión controlada de la bomba casera, mientras que los tacos con dinamita, de Santa Rosa, fueron llevados como evidencia al comando del ente policial en Guayaquil.

La madrugada del pasado lunes también se produjeron detonaciones de artefactos explosivos en La Libertad. El primer hecho se dio en el barrio Las Palmeras, donde un hombre fue herido a bala y para rematar le lanzaron una bomba. El lesionado logró refugiarse para que el estallido no le afecte.

Uno de los tacos de dinamina hallados este 8 de diciembre en la Península. Joffre Lino

En esa misma madrugada, un auto color oscuro de placa PFU 815, reportado como robado y que habría sido utilizado para ejecutar actor criminales, terminó en escombros luego de una detonación.

Por décima vez es intervenida la Zona H Leer más

Frente a este escenario, la ciudadanía exige a las autoridades que actúen y no sean más indiferentes. “¿Por qué solo actúan como testigos de lo que pasa? ¿Por qué ignoran lo que pasa y no les duele ver en la miseria que se ha convertido este sitio de paz, como lo era la Península? A diario hay sicariatos. robos, duelos. ¿Para qué fueron elegidos si no mueven un dedo? Que se vayan todos si no van a tomar medidas. Los alcaldes deberían exigir respuestas al Gobierno, más policías. Pero nadie hace nada”, se quejó José Jara, habitante de Salinas.