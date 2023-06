La basura se recoge solo en el centro, mientras que en los barrios se acumula en las esquinas. El refuerzo policial, asimismo, es evidente solo en los feriados y uno que otro fin de semana. Y los baches siguen multiplicándose, a la par de su tamaño. Esta es la realidad de General Villamil (Playas).

Una ambulancia fue baleada en Playas; el conductor resulta herido Leer más

“Hasta dónde hemos llegado. Es deplorable ver que la basura la recogen en un carretón y no en un recolector. Playas está perdida y aunque hace casi 10 días fue declarada en emergencia, no veo ni un cambio. Queremos ya ver el trabajo del alcalde y los concejales. Nos hartamos de las palabras”, manifestó Rosa Suárez, habitante del barrio 26 de Marzo, quien estuvo atenta a las declaraciones que el pasado 14 de junio dio el primer edil, Gabriel Balladares.

El COE cantonal de General Villamil, Playas, resolvió finalmente declarar a este cantón en estado de emergencia. Los delitos y la violencia, sumados a la insalubridad, obligaron a las autoridades tomar esa medida.



Más detalles 👉 https://t.co/YXJ5UbRzyg pic.twitter.com/3pUKZ7bjmA — Diario Expreso (@Expresoec) June 10, 2023

Ese día cumplió un mes en el cargo. Para la ciudadanía, “ni se lo ha notado”.

En rueda de prensa, Balladares aseguró que ha hecho, a la fecha, lo que puede, teniendo en cuenta que recibió un Cabildo sin recursos y una ciudad en ruinas. “No me he cruzado de brazos, no lo estoy ni lo estaré. A Playas la sacaré del abandono”, aseguró Balladares, quien hizo hincapié en que está priorizando las obras de bacheo, de rescate y regeneración de áreas verdes y la culminación de la tercera etapa del malecón. Trabajos que quedaron en la lista de pendientes del anterior alcalde, Dany Mite.

“Él perdió las elecciones y al instante dejó de trabajar, aun cuando le quedaban meses en el cargo. Por eso el balneario se fue a pique. Y estamos preocupados porque las extorsiones y sicariatos están matando el turismo. Eso debe ser también una prioridad. Lo que vemos hoy no son más que obras parche. No queremos repetir ya la historia”, dijo Daniel Palma, habitante de la ciudadela Bellavista.

Playas: las puertas del Cabildo abren, pero pocos van por recelo Leer más

Esta semana, según Balladares, los trabajos de recapeo empezaron en las calles del centro y las aledañas al redondel que da la bienvenida a Playas, que por años permanecieron en estado de decadencia, como EXPRESO lo publicó.

Los baches son el saludo de Playas https://t.co/FzJF5JUk2b — Victor Macías (@victoralmacias) March 13, 2022

En cuanto a la recolección de desechos, ya se dio mantenimiento a la vía de ingreso al botadero municipal, donde incluso estaban enterrando la basura ante la falta de espacio en el lugar. Un problema que prevé solucionar con la construcción de una nueva estructura, cuyos estudios se están realizando.

“El nuevo relleno tendrá una procesadora de basura. Además, para incentivar a la gente a ser más consciente también con este tema, existe un proyecto de ordenanza que apunta a dar incentivos a los ciudadanos que mantengan limpio su barrio. Eso entrará ya a análisis”, añadió Balladares.

Sin embargo, para la comunidad urge tomar otras medidas, puesto que el botadero estaría recién listo en un par de años. “Hemos convivido con la basura por meses porque los recolectores no sirven. No podemos esperar, así de fácil. Sé que lo que pasa no es culpa de este alcalde, pero si ya se metió a esto, que solucione. Nosotros requerimos de más volquetas y frecuencias de recolección, que la inversión vaya destinada a la lucha contra la insalubridad”, pidió la residente Joseline Sandoval, que exige a la par que aumenten las sanciones hacia los infractores.

Playas, sumida en una insalubridad que no halla solución - https://t.co/8yTWXLNIPK

mas info en: https://t.co/kiFaGK2mvZ — Central de Noticias Ecuador (@NotiCentralEC) April 20, 2023

Esta semana, el Municipio reinició los trabajos en la tercera etapa del malecón, los mismos que fueron suspendidos por meses en la administración anterior. Néstor Mendoza

En materia de seguridad, Balladares informó que se reformará la ordenanza de 2011 que establece la creación del Consejo de Seguridad, que no se ha ejecutado; y que se construirá un centro de monitoreo similar al ECU-911, que se levantará con los impuestos municipales. Que a los usuarios se les incrementará un dólar adicional a lo que ya pagan por sus predios y que ese monto irá destinado a la obra, detalló.

Los últimos hechos violentos ocurridos en el cantón Playas han dado paso a la unión de la comunidad para plantear la creación de un Consejo de Seguridad Ciudadana, que involucre a todas las autoridades y de esa forma se den soluciones inmediatas.



Más:https://t.co/7Oh6dbHVZ9 — Diario Expreso (@Expresoec) May 26, 2023

Playas: El rastro de la insalubridad se acentúa en el mercado municipal Leer más

Pero respecto a este punto, la comunidad ha evidenciado rechazo. “Acaso no ha sido ya suficiente pagar y pagar y no recibir jamás nada. Mi ciudadela, La Victoria, está en completo abandono. Aquí los impuestos son elevados, pero la ayuda jamás ha llegado. Lo que urge es planificar y administrador como se debe”, sentenció la habitante Pamela Vera, quien intenta vivir en medio de la maleza y olores que surgen de las aguas negras allí rebosadas.