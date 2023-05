Que a Playas parece que la han caído todos los males: las calles tienen huecos, las alcantarillas rebosan, al malecón le falta iluminación y ahora al mercado municipal “nadie lo limpia”, piensa Martha Sánchez, una de las 200 comerciantes que ocupa el centro de abastos construido en 2019.

La debacle del mercado comenzó a raíz de que perdió las elecciones el exalcalde Dany Mite. “Sacaron a los guardias porque no tenían cómo pagarle y también a quienes limpiaban el sitio. El recolector de la basura no venía, entonces los comerciantes acumulaban los desechos en una bodega. Así llegaron hasta roedores”, denunció a EXPRESO, Pilar Cortés, comerciante de mariscos.

A esto se agrega que las palomas han hecho nidos en el techo y sus excrementos caen al piso. “Hoy todo está mal”, denunció Juan Chimbolema, otro vendedor que, como el resto, se pasa el día lavando el sitio y sus productos.

Los comerciantes, entre venta y venta, barren y lavan los pisos para evitar la presencia de animales. Néstor Mendoza

La semana pasada, el Municipio fumigó, pero no la retiraron, indicaron los comerciantes.

Frente a esta situación, EXPRESO le preguntó al Cabildo qué medidas tomará y cuál es la razón de las falencias, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuestas.

Ismael Suárez, quien tiene un local en el patio de comidas, dijo que han decidido limpiar por su cuenta, pese a que pagan un dólar diario al Cabildo para que lo haga. “No hay con quién hablar sobre esto porque los nuevos administradores del mercado no han sido nombrados. El Cabildo aún no logra arrancar administrativamente. No sabemos ya qué hacer”, sostuvo Suárez.