Playas: no hubo alcalde que reciba el malecón

El alcalde de Playas, Dani Mite, no aceptó la entrega de una de las obras más esperadas: el malecón. Para ausentarse del acto de recepción provisional, alegó que no se habían terminado los trabajos y que el Cabildo no puede “mantener ni administrar” una obra que no está lista.

La prefecta de Guayas, Susana González, acudió al cantón playero para el acto oficial y se encontró con el escenario de que las autoridades locales no se iban a presentar. Lo habían decidido en una sesión previa el domingo. “Nos extrañó esa postura política, pero de todas formas hicimos una entrega simbólica a los ciudadanos, que están esperando que los servicios turísticos se puedan reactivar en esta época tan difícil”.

La autoridad provincial aseguró a EXPRESO que la construcción del malecón no está “inconclusa” como dice el alcalde Mite. Que falta un 0,20 %, que es apenas un mero formalismo permitido por la ley de contratación en los actos de entrega provisional que preceden a la entrega definitiva, que se hará en seis meses . “Lo que hicimos fue acelerar una obra que debió construirse en 300 días y terminó demorando 900 días”, defiende González.

Hecho. Ante el desplante del alcalde, González le entregó la obra a los representantes del gremio turístico del cantón. Néstor Mendoza

El alcalde de Playas reprocha el carácter provisional de la entrega y recuerda el precedente de un evento en febrero. El entonces prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, inauguró solamente una parte del proyecto y aseguró que en un lapso de 180 días la compañía Mercadona S. A, a cargo de la obra, la terminaría. Sin embargo, dijo para justificar su inasistencia al acto oficial, el tiempo pasó, pero el objetivo no se cumplió. Ayer, la comunidad dijo sentirse burlada. Otra vez.

Ante el desplante, la prefecta aclaró que si finalmente la alcaldía no recibe la obra de forma provisional, tomará la decisión de entregarle la administración que le corresponde al Municipio de Playas a la empresa pública provincial de Construguayas.