Descuido, negligencia, falta de conocimiento y de control. Es lo que a todas luces salta de un examen especial realizado al Municipio del cantón Playas que, de un total de 52 recomendaciones efectuadas por la Contraloría General del Estado (CGE), se determinó que 19 no han sido cumplidas en su totalidad.

Dentro de lo examinado están los gastos relacionados con las remuneraciones; así como a los procesos preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago para la adquisición de bienes, servicios, consultorías e inversiones en obras y proyectos; por el período comprendido entre el 15 de mayo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, de la actual administración municipal.

¿Qué ha hecho el alcalde Dany Mite, con respecto a las recomendaciones emitidas por la Contraloría, para disponer a los directores y jefes departamentales la implementación de dichas sugerencias, así como controlar y supervisar de manera oportuna el cumplimiento de las mismas, como así se lo indica la CGE en el informe?, es lo que le preguntó EXPRESO, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Ingresos Entre el 15 de mayo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, el Municipio de Playas percibió ingresos por 5’371.806,56 dólares.

La CGE explica que las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento en una posterior acción de control, que sería en 2023, y su inobservancia será sancionada. “Los resultados del seguimiento a las recomendaciones se podrán conocer una vez que la CGE realice el seguimiento correspondiente, conforme el Plan Anual de Control institucional”, manifestó la entidad de control en respuesta al pedido de este Diario. Añadió que, desde el 8 de septiembre, entró en funcionamiento un nuevo sistema digital que permite a las entidades sujetas a control ingresar de forma rápida y directa el total de las recomendaciones emitidas por la CGE. Además de registrar sus planes de acción y evidenciar su cumplimiento mediante la carga de los medios de verificación correspondientes.

Entre las observaciones que se hicieron dentro del informe consta la obra pública vial. Los técnicos comprobaron fisuras y grietas en la carpeta asfáltica de varias vías, “debido a fallas en el proceso constructivo provocadas por falta de compactación en el terreno, lo que conllevó al hundimiento y fallas prematuras en tramos de sectores como la avenida 6 y calle del barrio Caracoles; avenida Guayaquil y la D (sector Coca-Cola)”.

Durante un recorrido, EXPRESO comprobó que existen vías que, aunque han sido intervenidas, muestran deterioro como la avenida Jambelí, donde el asfaltado comienza a destruirse en algunos tramos, igual que en calles del centro del cantón, que reciben cada vez un “parche”.

“Esta es la calle H, entre avenida Guayaquil y la Jaime Roldós. Cortan y arreglan, cortan y arreglan, pero desde hace dos meses no han venido a reparar”, señala una moradora, quien muestra enojada lo que ocurre al pie de su casa.

Centro. Otra de las obras que se menciona en el informe es el Centro Recreacional del cantón. CHRISTIAN VASCONEZ

“Esas obras malas que hace ese alcalde. Hay sitios donde no hace bordillos porque dice que no le alcanza el presupuesto y uno paga impuestos de 200, 300 dólares. Yo pago 250 y no me los ha hecho bordillos. Y las aceras, pues uno mismo las debe hacer”, añadió María Cedeño. Afuera de su vivienda se evidencia el hundimiento de un tramo de la calle H y la cuarteadura de su carpeta asfáltica.

Un vecino corrobora que los cortes realizados en algunos tramos tienen meses, pero hasta el pasado 7 de septiembre no habían cambiado el asfalto.

Los habitantes del barrio Caracoles también han observado el daño del asfalto. “Hay calles recién inauguradas y son puro parche”, comentó un taxista, quien prefirió omitir su nombre, pero que conoce los sectores donde la obra municipal no dura. En Los Esteros, cerca de la calle H, la maquinaria de la empresa privada realizaba trabajos en el sitio. “Nosotros lo que estamos haciendo es cambiando la estructura del pavimento, haciendo un bacheo, tal como lo indica el contrato, estamos cambiando el mejoramiento, la base y volviendo a colocar la carpeta asfáltica de dos pulgadas”, detalló la ingeniera Rosa Guambo, residente de obra de la constructora Corpspring, a cargo del bacheo de vías urbanas.

Estamos cambiando la estructura del pavimento, haciendo un bacheo, tal como lo indica el contrato y volviendo a colocar la carpeta asfáltica de dos pulgadas. Rosa Guambo

a cargo de la obra de mejoramiento de vías urbanas en Playas

Ha habido muchos cambios... lo que buscamos en los barrios es el sistema de alcantarillado, electricidad, el mejor vivir. Buscamos trabajar con las autoridades que están de turno. Fernando Espinoza

líder barrial

Otro de los sitios emblemáticos del cantón y que evidencia una falta de mantenimiento es su malecón, especialmente en el área de la pileta, donde el paisajismo luce seco, los tachos de basura oxidados y la escalera de madera deslucida, como lo ha venido publicando EXPRESO. “No veo que hagan limpieza. Yo vengo todos los días y esto está igual. No se ve el mantenimiento, las plantas se ven secas...”, confirmó Ernesto Lindao, habitante de Playas, que se muestra apenado de que esa obra abierta al público hace un año ya esté descuidada.