Este 27 de julio se cumplió una semana del asesinato de Daniel Pilamunga, de 35 años, en Playas. Dos delincuentes lo mataron, tras robarle en su despensa ubicada en el barrio Guayaquil.

El crimen mantiene indignado al vecindario que, en una marcha pacífica, se dirigió hasta la Fiscalía, ubicada en el kilómetro 2 de la vía a Posorja, para exigir celeridad en las investigaciones del crimen. Ha pasado una semana y no hay detenidos, ni sospechosos de este acto delictivo, dijo con enojo Víctor Paucar, pariente de la víctima.

Portando globos blancos y exigiendo justicia, los manifestantes, se apostaron frente a la Fiscalía y con el altavoz de una bocina, detallaron los números de los delitos ocurridos en el balneario, sin que la justica haya dado resultados de las investigaciones de estos casos, ni se haya detenido a los antisociales. "No hay nada de nada, aquí te matan y no pasa nada", cuestionó Luis Calero, uno de los manifestantes.

El comercio está asediado por la delincuencia. Que asaltan los locales comerciales, que roban los celulares a los transeúntes y hasta a los tricimoteros agreden a sus pasajeros para quitarles las cosas, afirmó Grecia Olivares, a quien le arrancharon su cartera en la avenida Zenón Macías, el pasado domingo. "Los delincuentes se camuflan de todo y la Policía al igual que la Alcaldía no actúa. No les importa ver como nos están llevando en peso y como ya la gente no quiere salir de casa", señaló Aurelio Gonzabay, habitante del cantón.

Los manifestantes acudieron con carteles hasta la Fiscalía. Néstor Mendoza

En el caso de Daniel Pilamunga, los manifestantes fueron atendidos por el fiscal Ángel Vélez en una reunión a la que no tuvo acceso la prensa. Al término de ella, la abogada Edilma Coronel, que representaba a los afectados, dijo que la Fiscalía aún no tenía los elementos de causa, es decir las evidencias o testimonios de testigos que hayan visto el hecho para facilitárselos al agente investigador. Que por eso está estancado, le había justificado la entidad, señaló. La Fiscalía dijo que revisará las cámaras para encontrar algún indicio que permita dar con los asesinos. Pero para la ciudadanía su actuar es más que tardío, indiferente e incompetente.