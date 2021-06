Playas: “Nuestros comedores no serán más sitios inseguros e insalubres para el turista”

Tras haber permanecido tres años atendiendo en cabañas provisionales al pie de la playa, sin tener acceso a los servicios básicos, los servidores turísticos del cantón Playas recibieron finalmente los módulos desde donde venderán comida, pero ya en un entorno seguro y salubre, que es el que reclamaban.

Esperanza Yagual fue una de las primeras en recibir las llaves de uno de los 47 locales ubicados en la primera etapa del malecón. “Cómo ansiaba tener un sitio digno para atender al turista, al fin se lo ha logrado”, dijo la mujer de 60 años, quien lleva 20 vendiendo comida.

“Desde el 2018 hemos pasado en estas cabañas construidas, en su mayoría, con dinero propio. Aquí nos reubicó el Cabildo durante la administración anterior para dar paso a la construcción del nuevo malecón, que estuvo a cargo de la Prefectura. Demoramos en venir, pero aquí estamos”, precisó Yagual, quien aseguró que debido a que en las cabañas hasta las que hace poco atendían, no había sistema de alcantarillado, luz, ni baterías sanitarias, más de una vez eran criticados por los turistas. “Y era comprensible”, agregó el también comerciante Miguel Yunda, dueño de otro espacio.

Los turistas han empezado a llegar esta semana a los módulos recién inaugurados. Néstor Mendoza

Las cabañas, además, como publicó el año pasado EXPRESO, se habían convertido en refugio de delincuentes, indigentes y hasta consumidores. “Por ningún lado eran seguras. Por fin los servidores turísticos podremos atender en las noches. Las cabañas eran deprimentes, antihigiénicas e inseguras”, señala Freddy Yunga, dueño de uno de los negocios.

Los módulos, cuya entrega la hizo el alcalde Dany Mite, un día después de que la prefecta Susana González le entregara las llaves de los espacios, alegró a los servidores turísticos. Sin embargo, por construirse 47 módulos para vender comida y no 67, que son las cabañas que en total existían, hubo cierto descontento.

La obra. Empezó a construirse en 2018, en la administración del prefecto Jimmy Jairala.

Entrega. Debió hacérsela en un año, pero la pandemia además de la corrección de fallas técnicas y administrativas, alargaron el proceso.

Módulos. Hay 47 para vender comida y 24 para expender artesanías.

Las estructuras faltantes, explica la comerciante Inés Chica, las recibieron, pero bajo una infraestructura distinta, para vender artesanías. “Siempre he vendido alimentos, me han dado la opción de que use el espacio para lo que requiero y para ello invertiré $ 1.000 para tener un mesón y acondicionarlo. Gastaré algo más de dinero, pero lo haré. Necesito del espacio y me agrada cómo ha quedado el sitio”, explicó; al asegurar que, al igual que otros comerciantes, invertirán en colocar una cubierta sobre el patio de comida.

“Pienso que esto ayudará mucho al turismo del balneario. A la gente le gusta comer, pero debe hacerlo en un lugar limpio, cómodo... Eso atraerá al visitante. Y es que la gastronomía de Playas puede ser buena, pero si el espacio no la acompaña, difícilmente alguien va a volver”, dijo la turista Pamela Ocaña, guayaquileña.

Los servidores tienen un mes de plazo para cambiarse de ‘casa’. Luego las cabañas serán demolidas.