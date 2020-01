Plan Más Seguridad: Un patrullaje a medias, según el Municipio

La mañana de este 15 de enero de 2020, la alcaldesa Cynthia Viteri arremetió contra la labor de patrullaje que realiza la Policía Nacional en Guayaquil, establecido en el convenio firmado entre Gobierno y Municipio, donde cada entidad aportó con 65 camionetas.

“Hay que hacer un llamado al representante del presidente (de la República) en Guayaquil, y también al que está con el mando de la Policía, si cabe el término, en la provincia del Guayas”, señaló Viteri durante su enlace radial semanal.

Según la funcionaria municipal, las 65 camionetas que el Cabildo entregó para el patrullaje no están funcionando en su totalidad por falta de personal que maneje y patrulle los vehículos que, conforme al convenio, es tarea de la Policía Nacional.

“Les pongo un ejemplo: el día 14 de enero de 1 de la tarde a 7 de la noche solamente habían 19 de los 65 vehículos que tienen GPS rodando. Lamentablemente, el lado que tiene que responder, que es la Gobernación, para que la policía Nacional y sus camionetas tengan GPS, no lo tienen. Y tengo entendido que no tienen matrícula, y no tienen placa, y encima no hay personal para poder manejar todos los carros”, criticó.

En respuesta, cerca de las 10:00 de este 15 de enero, la Policía Nacional llamó a un recorrido a los medios de comunicación para constatar el uso de los vehículos donados por convenio por parte del Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil.

“110 camionetas patrullan la ciudad con un componente de 305 servidores policiales, que cubren 55 subcircuitos priorizados, en horarios diferenciados de acuerdo a la dinámica del delito”, señala el comunicado.

El resto de camionetas, es decir, las 20 camionetas con 100 servidores policiales, cubren con la Operación ‘Horizonte’ los demás territorios a través de la implementación de operativos preventivos y disuasivos, conforme a la Policía Nacional.