Perros salchicha se apoderan del Malecón 2000 en una caminata navideña

Los dachshunds se tomaron el Malecón 2000. Este 15 de diciembre, un grupo de ciudadanos junto a sus dachshunds (o mejor conocidos como perros salchicha) llevaron a cabo una caminata desde el ingreso del Cinema Malecón hasta el Hemiciclo de la Rotonda, en la intersección de la avenida Simón Bolívar con 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil.

Canes vestidos con trajes de elfo, unos con vestidos y otros incluso con gorros de Navidad, así se desarrolló esta marcha, que congregó a varios ciudadanos junto a sus mascotas, todas de la misma raza, que además de realizarse con motivo de las festividades, también fue para unir a los ciudadanos con dachshunds en sus hogares.

Organizadores del evento

Esta marcha fue organizada por la Comunidad Salchi Teckel con el fin de unir a los guayaquileños que tienen como mascota esta raza de canes y, además, darse a conocer más como proyecto. La comunidad fue creada por un pequeño grupo de ciudadanos amantes de estos perros, con el objetivo de conocerse mejor, pero comenzó a evolucionar hacia algo más grande; ahora también ofrecen voluntariado para el rescate de animales y jornadas de adopción para perros en abandono.

Fernando Montesdeoca, uno de los fundadores de este grupo, indica que desde abril de 2022, fecha en la que se creó la comunidad, han llevado a cabo más de 200 rescates y han realizado cerca de 50 jornadas de adopción, en las cuales han sacado a más de 400 perros del abandono.

Los dueños de estos canes se movilizaron hasta el Hemiciclo de la Rotonda. Paúl Arias Castillo

A esta marcha, los ciudadanos vistieron a sus compañeros de cuatro patas con trajes navideños. Hubo quienes, incluso, llegaron con trajes de estas festividades, como fue el caso de Renata Loor, que llegó junto a su querida Peluche a esta caminata para poder despejar su mente de la rutina diaria.

“Todos los días es salir de casa al trabajo y del trabajo a casa, mientras ruego que no me roben mientras estoy atrapada en el tráfico o esperando que el semáforo cambie de color, para llegar a casa y ver a mi querida Peluche, que siempre me devuelve la energía después de un día cansado. Con este evento, podemos salir ambas con un poco de calma a la calle y sin temor de que algo nos pase. Incluso, así podemos conocer más gente con el mismo gusto”, dice entre risas.

Asimismo, Daniel Alarcón, dueño de tres salchichas, salió con ellos para enseñarles a socializar con más perros. “Son pocas las ocasiones en que se topan con otros perros, vivo en una urbanización cerrada y los saco solo en la noche, cuando ya no hay nadie. Así que esta es una oportunidad de cambiar de terreno e incluso para que aprendan a comportarse con otros perros. Hasta ahora, han jugado con más perros y ninguno se ha peleado, que es algo que temía que pudiera pasar”, comenta.

