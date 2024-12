Liberan a estudiantes detenidos por bultos sospechosos en el Albán Borja

Fueron liberados los estudiantes de la Universidad Casa Grande detenidos por la colocación de bultos embalados en el parqueadero externo del Complejo Judicial Albán Borja, en el norte de Guayaquil, la mañana del viernes 13 de diciembre.

Tras la audiencia de formulación de cargos se ratificó la inocencia de los estudiantes "una vez que se revisaron los elementos para demostrar que efectivamente se trataba de proyecto de clases que respondía a una consigna académica", indicó la institución en un comunicado.

La aparición de los bultos generó temor en esa zona y movilizó a diversas unidades de la Policía Nacional, como Criminalística y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) por la posibilidad de que dentro de las envolturas haya explosivos o restos humanos. Finalmente, entre las fundas solo se encontraron papeles. Otras figuras fueron halladas en zonas como Guayacanes y Sauces.

Horas más tarde, se confirmó que los bultos eran parte de un proyecto de intervención artística de la materia Taller de Arte, Comunidad y Espacio Público de la Universidad Casa Grande, encabezado por el artista y docente Saidel Brito.

Presente es el título de la obra, en la que se busca reflexionar sobre problemáticas sociales como la violencia, "utilizando el espacio público para generar impacto y conciencia", según el departamento de Comunicación de la entidad académica.

Dentro del mismo proyecto se han presentado propuestas como "Frutos rojos”, en la que se colocaron extintores en árboles de bosques secos para concientizar sobre los incendios forestales, o “Huella transitoria”, con la aplicación de stickers en semáforos para reflexionar sobre el miedo de los peatones a cruzar la calle.

"Nuestra institución siempre está dispuesta a colaborar con las autoridades y con la comunidad para lograr espacios de reflexión bajo el marco del respeto y cultura de paz", expuso la Universidad Casa Grande.

Policía lamentó el desperdicio de tiempo y recursos por este hecho

Pablo Ramos, comandante policial de la Zona 8, explicó que debido al hallazgo de estos bultos se activaron protocolos de seguridad que incluyeron la movilización de unidades especiales.

"No podemos descartar ninguna situación de riesgo. Los estudiantes y el docente debieron haber coordinado previamente esta actividad con la Policía Nacional. Al no hacerlo, nos preocupamos seriamente y no podíamos ignorar el evento. En el contexto crítico que vive el país, resulta difícil comprender qué tipo de profesor puede autorizar una tarea de esta naturaleza. Tanto el docente como las autoridades de la universidad deben responder públicamente por estos hechos", manifestó el jefe policial.

Ramos también lamentó el desperdicio de recursos y tiempo de la institución en una ciudad que enfrenta serios problemas de seguridad.

