Bultos embalados en Guayaquil: Policía critica proyecto universitario

La aparición de bultos que simulaban cuerpos humanos en tres sectores de Guayaquil: frente al Complejo Judicial en el centro comercial Albán Borja, en un parque de Guayacanes y en una vereda de la ciudadela Sauces 3, generó alarma entre los ciudadanos.

Sin embargo, lo que en un inicio parecía un hecho alarmante resultó ser un proyecto escolar realizado por estudiantes de una universidad particular de la ciudad. Ante la confusión generada, la Policía detuvo a dos jóvenes implicados.

El coronel Pablo Ramos, comandante de la Zona 8, explicó que el hallazgo de estos bultos activó protocolos de seguridad que incluyeron la movilización de unidades especiales.

"No podemos descartar ninguna situación de riesgo. Los estudiantes y el docente debieron haber coordinado previamente esta actividad con la Policía Nacional. Al no hacerlo, nos preocupamos seriamente y no podíamos ignorar el evento. En el contexto crítico que vive el país, resulta difícil comprender qué tipo de profesor puede autorizar una tarea de esta naturaleza. Tanto el docente como las autoridades de la universidad deben responder públicamente por estos hechos".

Movilización de personal

El comandante también lamentó el desperdicio de recursos y tiempo de la institución en una ciudad que enfrenta serios problemas de seguridad. "Hubo una movilización considerable de personal policial hacia varios puntos de la ciudad. Entre los detenidos hay un hombre y una mujer, pero tenemos conocimiento de que hay al menos dos estudiantes más implicados.

Por su parte, la universidad Casa Grande donde estudian los alumnos detenidos, a través de un boletín corroboró la detención de sus estudiantes e informó lo siguiente: "Los bultos, elaborados con fundas de basura, son parte de un proyecto académico. Esta asignatura teórico-práctica busca generar reflexiones sobre problemáticas sociales, como la violencia, mediante intervenciones artísticas en espacios públicos de la ciudad".

