Fuerzas Armadas y Policía Nacional inhabilitan una pista clandestina en Santa Elena

En un operativo coordinado entre la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el Batallón de Infantería Motorizado N.° 14 "Marañón" (BIMOT 14) y la Policía Nacional, se logró desmantelar en la provincia de Santa Elena una pista clandestina, este 14 de diciembre. El operativo se llevó a cabo en la parroquia Colonche, en la comuna Íceras, un área considerada por las autoridades como estratégica para las actividades de narcotráfico, por estar ubicada entre la cordillera Chongón - Colonche.

La pista, que fue destruida utilizando maquinaria pesada, a decir de las autoridades habría sido utilizada por grupos delictivos para el transporte de sustancias ilícitas. Según se reporta, esta acción impide que el terreno continúe siendo un punto de apoyo para actividades ilícitas.

El gobernador de la provincia de Santa Elena, Renato Iturralde, estuvo presente en el acto, asegurando que el mismo constituye un avance significativo en la seguridad nacional y en la lucha contra el narcotráfico. “La desactivación de esta pista envía un mensaje claro a las organizaciones criminales de que el territorio ecuatoriano no será tolerado como un enclave para el delito", aseguró.

Continuarán las acciones contra el crimen

Tras el hallazgo, las autoridades militares y policiales de la Península reafirmaron su compromiso para continuar trabajando de forma conjunta y estratégica en la protección de los ciudadanos. Este uno de los pedidos más recurrentes en la provincia, que registra a diario crímenes como robos, asaltos en viviendas y extorsiones.

La ciudadanía exige respuestas

"Que se haya desmantelado una pista es apenas una de las acciones que, por un lado, evidencia que estamos rodeados de droga y violencia; y por otra nos confirma que si se trabaja en conjunto se puede combatir el crimen. En la provincia nos sentimos abandonados. Sentimos que los alcaldes no nos escuchan, que la Gobernación pasa por alto nuestros temores y que la Policía, ante la falta de personal y herramientas, termina siendo indefensa. Necesitamos que el Gobierno mira hacia la provincia. Es hora de que vea que aquí nos están matando. Que la violencia no tiene tregua", señaló el ciudadano Omar Pachecho.

De forma similar opinó la residente del cantón La Libertad, Ivanna Ochoa. Ella denunció que no hay día en que en la ciudad no se reporten robos. "Todos hemos perdido ya el espacio público. No hay manera de recorrer las calles, mercados, ni sitios que antes eran turísticos porque de lo único que aquí se escucha hablar es de droga. Parecería que estamos rodeados de gente mala. Y si realmente es así, ¿por qué no hay más policías? ¿Dónde están los militares?", cuestionó la tarde de este 14 de diciembre.

