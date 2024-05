Un perro fue herido de bala en Guayaquil por defender a sus vecinos

Dae, el can que recibió un disparo por intentar defender a sus vecinos.

La dirección de Bienestar Animal no da muchos detalles sobre lo que ocurrió en cada caso: si se trató de un robo, de un intento de sicariato o un sicariato en sí; pero es clara al decir que los animales de compañía se han convertido en el blanco de los delincuentes. Que son también las víctimas colaterales de la delincuencia, que al tratar de proteger a sus dueños o habitantes que habitan en su entorno terminan heridos.

Jorge Acaiturri señala a Aquiles Álvarez de tener pensamientos retrógradas Leer más

Lea también: El discurso del 'Nuevo Ecuador' se agota por la vieja política de Daniel Noboa

Apenas ayer, 13 de mayo, la cuenta oficial del Bloque de Defensores de Animales, que es el primer conglomerado nacional animalista de Ecuador; informó sobre el caso de un can que recibió un balazo en la cooperativa Quisquis (Urdesingue), cerca del Instituto Indoalemán. Que de quien le disparó, propietario de la perra, se rumora que vende droga, dijo.

"Todo surgió porque supuestamente el perro montó a su perra. Quien le disparo ya amenazó, temen represalias si lo denuncian. Así estamos. ", argumentó.

Sin embargo no fue el único caso. La dirección de Bienestar Animal detalló el caso de Dae, el can que recibió asimismo un disparo por intentar defender a sus vecinos, luego de esos ser asaltados con un arma de fuego.

"Hoy conocimos a Dae, un perrito valiente que salió en defensa de los vecinos del sector donde vive, quienes estaban siendo asaltados con armas de fuego. En represalia, los asaltantes le dispararon a Dae, quien lucha por su vida en nuestros quirófanos. La vida y salud de Dae son la evidencia de que la violencia nos afecta a todos los individuos de la sociedad guayaquileña, especialmente a los más vulnerables, entre quienes están los animales indefensos y desarmados", detalla la dirección a través de una publicación colgada en sus redes oficiales.

Municipio de Guayaquil destina medio millón de dólares a un noticiero digital Leer más

Que Dae, prosiguió la entidad, tras su rescate recibió atención médica y que se ha logrado calmar su dolor, señaló. "Estamos estudiando la forma de retirar la bala de su cuerpo causándole el menos daño posible y mejorando sus opciones para que siga viviendo. Su pronostico es reservado", alertó la dirección; que aseguró que ya son 9 los casos de un animal herido de bala que Bienestar Animal atiende.

"Esta dirección hará todo lo que esté en sus manos para que Dae tenga una segunda oportunidad de vivir en dignidad, en armonía y libre de violencia. No obstante, mientras no se cuente con la identidad de las personas responsables por estos hechos, no será posible el inicio de un proceso administrativo sancionador de acuerdo a la ley", indicó.

EXPRESO solicitó una entrevista al Municipio de Guayaquil para hablar con algún vocero o director de Bienestar Animal para conocer más detalles sobre este hecho y el tiempo en el que se han reportado estos 9 casos; pero hasta la publicación de esta nota el Cabildo aseguró que estaban tramitándola.

Para la ciudadanía, que conoció de este caso a través de las redes sociales, urge que Dae se recupere y que las autoridades brinden todo el soporte que requieren las especies para ser tratadas en situación de este tipo.

"Me encantaría que ninguna persona, ningún niño, ningún animal sea violentado en este país. Lastimosamente vivimos con una inseguridad atroz. Nadie se salva de nada, que horrible la sociedad en la que nos hemos convertido. Podre Dae, resiste pequeño", aseguró Amira Robles, guayaquileña.

En la cuenta oficial de Instagram, mensajes de este tipo alentando a que se recupere se multiplican. Entre ellas también destacan la de personas que quieren saber si Dae tiene familia o si podría ser adoptado.

"Salven a Dae, por favor. Con mi esposo lo queremos adoptar", publicó Dennisse García desde su cuenta @the_curvycorner.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!