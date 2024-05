El discurso del 'Nuevo Ecuador' se agota por la vieja política de Daniel Noboa

La identidad anunciada del Gobierno de Daniel Noboa no despega. Para analistas, en su mandato se ha demostrado lo contrario

“No soy un antinada, soy un pro Ecuador”, fueron las palabras de posesión del presidente Daniel Noboa ante una aún amiga Asamblea Nacional y que, para noviembre de 2023, bosquejaban el camino por el que transitaría su corto mandato.

Cinco meses después, y con más de una polémica del Ejecutivo en el tintero, analistas consultados por este Diario consideran que la identidad prometida de un Ecuador joven, propositivo y conciliador, aún no se visualiza en el Gobierno ni plasma la realidad que vive la sociedad ecuatoriana.

Durante este tiempo, según comenta Pedro Donoso, consultor político y director del gabinete de comunicación estratégica Icare, la identidad propuesta se quedó en un planteamiento o aspiración, sin que necesariamente se le haya dado forma o acompañado de acciones.

Para Donoso, las pugnas bosquejan la situación: “se abrió un frente con la Revolución Ciudadana y otro con Construye, desplazando a quien enarbolaba el anticorreísmo y asumiendo ese rol. De alguna u otra manera esto afecta el lema del antinada y el pro Ecuador”.

El riesgo de la falta de definición por parte del Gobierno, según acota, es que la oposición será la encargada de llenar ese vacío. “¿Qué es el nuevo Ecuador? ¿Es uno de apagones? ¿Uno de sicariatos? No, se supone es todo lo contrario. Pero nadie nos lo dice”, sostiene.

Sin embargo, para el analista Giuseppe Cabrera el problema es más complejo, ya que no solo se trata de mala comunicación, sino de la falta de coherencia: “(Noboa) ganó con la promesa de dejar los odios, ser técnico y tener un gabinete capaz, pero ha hecho lo contrario”.

La reciente crisis del caso Olón muestra que se sigue los pasos de la vieja política. ARCHIVO

Los ejemplos sobran, dice: “tiene una relación tensa con los partidos, ha usado el poder para sus intereses (caso Olón); ha designado como ministros a gente sin experiencia ni méritos, como Sade Fritschi o Gabriela Sommerfeld; y ha querido moldear la ley con el cambio al requisito de edad para ser embajador”.

Todas prácticas que no se compadecen del concepto del ‘Nuevo Ecuador’, sigue Cabrera, que se agrava más porque “cualquiera de sus críticos es un antipatria. No le gusta la democracia, la crítica, el estado de derecho; pero sí la componenda y hacerse enemigos. No tiene distancia de la vieja política”.

Sin señalar si el presidente Noboa ha sido fiel o no a la identidad del ‘Nuevo Ecuador’, el exministro de Gobierno Francisco Jiménez sostiene que en cinco meses es “matemáticamente imposible plasmar o agotar un nuevo concepto de manejo de un régimen” y que lo que cabe es definir el concepto.

En esa misma línea, Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, sostiene que aunque el ‘Nuevo Ecuador’ aún es una identidad en construcción, el presidente Noboa ha dado “golpes de efecto”, principalmente en materia de seguridad, que marcan el camino de su régimen.

Jiménez e Hidalgo coinciden en que aterrizar este concepto en la realidad ciudadana es clave para las aspiraciones de Daniel Noboa a miras de las presidenciales de 2025. Principalmente en, pese a tener varios frentes abiertos, garantizarse gobernabilidad que le permita avanzar y no estancarse.

