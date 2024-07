Guayaquil, la perla que irradia esperanza al Ecuador

El camino es complicado, pero nunca lo suficiente como para rendirse. Desde Guayaquil, ciudad que cumple un año más de Fundación, nacen propuestas para devolverle el ánimo a todo un país y seguir avanzando. EXPRESO las agrupa en el especial Guayaquil, grito de Esperanza.

Desde un inicio, Guayaquil ha sido un faro de esperanza para Ecuador. Políticos que conversaron con EXPRESO recuerdan esa relevancia histórica y, desde sus campos de acción y experiencia, bosquejan hacia dónde debería encaminarse la ciudad y guiar al país.

¿Cuántos años de fundación cumple Guayaquil en el 2024? Leer más

Lea también: Polillas por doquier en Guayaquil, ¿por qué?, ¿son peligrosas?

Para algunos que ya cursaron por el sector público, el primer paso es dejar las riñas a un lado y, como en la época de enfrentamientos bélicos, se unan voluntades para combatir los enemigos actuales que golpean el bienestar de todos.

RELACIONADAS La calle Córdova devolvió un brillo momentáneo a Guayaquil

Otros que aún permanecen en el sector público, ese 'cese al fuego' político debe estar acompañado de acciones en favor de la ciudadanía. Asimismo, que sean los propios ciudadanos los primeros en estar interesados en el rumbo que toman las autoridades.

Lea también: Allanan la oficina de Copedesa, la empresa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez

Todos coinciden en que, así como lo fue en tiempos de guerra y demás crisis sociales, Guayaquil puede nuevamente ser un ejemplo de superación para el país. Aunque admiten que son complejos los problemas, también recuerdan que la voluntad por un mejor futuro es más grande.

El exvicepresidente de Ecuador y excandidato presidencial, Otto Sonnenholzner. FRANCISCO FLORES/EXPRESO

Otto Sonnenholzner: "Hay que superar las discusiones"

Para el exvicepresidente de la República y excandidato presidencial Otto Sonnenholzner, Ecuador vive un grave presente en diversas áreas, entre ellas, la seguridad. Recuerda que aunque las muertes violentas y otros delitos que atentan contra los ciudadanos se registran en todo el territorio nacional, Guayaquil y los cantones aledaños se han vuelto el epicentro de esta crisis.

Guayaquil ha sido epicentro de diferentes crisis, pero también ha demostrado ser faro de recuperación. Hoy tiene de nuevo ese desafío . Otto Sonnenholzner Exvicepresidente de Ecuador

Lea también: Caso Triple A: la investigación por tráfico de combustible que salpica a Álvarez

Sin dejar de reconocer que, según señala, hacen falta liderazgos fuertes que puedan hacer frente a las múltiples crisis de Guayaquil y el país, Sonnenholzner destaca el talante y relevancia histórica que ha tenido la ciudad en otros momentos críticos de su historia: “Para ese Ecuador que se recuperó de la crisis del 2000, Guayaquil fue el epicentro de la recuperación de la crisis bancaria. Y hoy Guayaquil de nuevo tiene ese desafío”, sostiene.

RELACIONADAS Los sabores típicos que dinamizan las ventas en julio

Dentro del campo de las acciones, Sonnenholzner señala que el primer paso para apuntar hacia la solución de la ciudad y el país es cesar de las “discusiones absurdas” políticas. Asimismo, aboga por un trabajo mancomunado entre las autoridades locales municipales y el Gobierno Central para concretar obra pública que solvente las necesidades básicas de los ciudadanos para que, a partir de ahí, se apuntale el desarrollo del país.

La ciudad se viste de fiesta para conmemorar un año más de su fundación. Este 2024, Guayaquil cumple 489 años y las celebraciones incluyen una agenda completa de actividades.



Los detalles 👉https://t.co/0kM07n4sRa pic.twitter.com/4CbMGMcaHb — Diario Expreso (@Expresoec) July 23, 2024

Por otra parte, tanto desde su campo de acción como otros sectores de influencia, el exvicepresidente anota que se debe “tener más claridad respecto a lo que aspiran y esperan y coordinar con la autoridad local sus proyectos”. Incluso, señala la falta de vocerías que apuntalen hacia soluciones integrales para la ciudad y el país. “¿Hacia dónde crece la ciudad? ¿Qué infraestructura acompaña ese crecimiento? ¿Es necesario o no el nuevo aeropuerto en el 2031? ¿Qué va a pasar con los puertos de Guayaquil mientras Posorja sigue llevándose carga?”, son preguntas que dice necesitar respuestas.

La fiesta se trasladará a las calles guayaquileñas el próximo 26 de julio Leer más

“Estoy muy dedicado al sector inmobiliario, Guayaquil tiene que recuperar su atractivo para la inversión inmobiliaria, que es el motor del crecimiento de la ciudad, es lo que define hacia dónde crecen las ciudades”, continúa, e invita que los diferentes sectores trabajen en conjunto para discutir un plan de ciudad que incluso pueda servir de modelo para otras urbes y dar paso a soluciones nacionales. “Hay definiciones todavía por hacer que son importantes”, acota el también excandidato presidencial.

Lea también: Extranjeros que se enamoraron de Guayaquil

Sin embargo, Sonnenholzner hace hincapié en que a la par de la discusión política, el ciudadano guayaquileño y ecuatoriano tiene un rol vital en la búsqueda de soluciones. “¿Qué deben hacer? Lo más importante es no perder la fe y la esperanza en su ciudad y en su país”, acota, y señala que pese a las múltiples crisis que vive la ciudad y el país, su persistencia y búsqueda de días mejores es fundamental para, como ciudad y país, encontrar un norte próspero.

La concejal de Guayaquil, Ana Chóez. ARCHIVO EXPRESO

Ana Chóez: "El ciudadano debe exigir cambios"

Orientar el servicio público hacia la búsqueda de soluciones para la ciudad, y con ello ser un ejemplo para el país, es uno de los principales temas que destaca la concejal de Guayaquil, Ana Chóez.

Lea también: El ‘Mall del piso’ concentra al menos 20 toneladas de basura por día

Aunque reconoce que la inseguridad y el desempleo son los principales problemas que enfrenta la ciudad y el país, destaca la necesidad de que se emprendan acciones desde otras aristas. “Yo creo que invertir en educación es invertir en esta semilla que mañana va a dar frutos de mejores ciudadanos y mejores personas que van a aportar a su ciudad y el país”, menciona, y acota que “esta es una de las ideas que puede mermar la brecha de inseguridad que estamos viviendo como país”.

RELACIONADAS Una exposición de esculturas con flores rinde homenaje a Guayaquil

Ya hemos sido agentes de cambio en el pasado. La entrega de becas, por ejemplo, es algo que ningún municipio ha hecho. Somos pioneros. Ana Chóez Concejal de Guayaquil

Expresa que aunque no es una solución definitiva, sino paliativa, el Municipio de Guayaquil ha aprobado una ordenanza para que los ciudadanos puedan instalar rejas y así intentar blindarse de la inseguridad. “Es una medida de auxilio, pero lo de fondo es el tema educativo (...), trabajar a nivel del refortalecimiento del tejido social que tanto se nombra, pero que no se sabe cómo estas políticas públicas realmente funcionan para fortalecerlo”.

Lea también: Gerente de la ATM dirige Fuelcorp, la empresa acusada de tráfico de combustibles

Desde su campo de acción, sostiene que un Cabildo y un Gobierno transparente es uno de los primeros pasos que hay que dar. Señala que como concejal de Guayaquil ha propuesto ordenanzas que apuntan hacia transparentar las acciones del Concejo. “Eso es empezar por algo importante, que las autoridades den cuenta de lo que están haciendo, porque si no pareciera que solo nos sentamos y no hacemos nada más que decir aprobado o no aprobado”, acota.

Por otra parte, manifiesta que en esa búsqueda de mejorar el tejido social ella ha sido partícipe de las decisiones municipales de aprobar convenios con fundaciones, organizaciones sociales, para que puedan trabajar en territorio ciertas cuestiones de la comunidad y el desarrollo de la comunidad.

Lea también: Cinco vallas publicitarias no poseen placas identificativas de los propietarios

Con un trabajo mancomunado entre las autoridades locales para solucionar los principales problemas del país, la concejal Chóez destaca que Guayaquil no solo puede ser un agente de cambio para sus ciudadanos, sino para el país. “Ya lo hemos sido en el pasado. La entrega de becas es algo que ningún municipio lo ha hecho, así como el primer centro de desintoxicación para personas que habían ingresado a drogas (...)”, señala e insta a que la ciudadanía sea activa y exija a sus autoridades soluciones.

El exasambleísta y exministro de Estado, César Rohon. ARCHVIO EXPRESO

César Rohon: "El Guayaquil por la patria está vigente"

Guayaquil siempre ha estado presente en la realidad nacional, sostiene el exasambleísta y exministro César Rohon, quien recuerda que, tanto en transiciones políticas como en crisis sociales, la ciudad ha sido protagonista. “El lema de Guayaquil por la patria siempre está vigente”, acota, y sostiene que esa característica de la urbe depende de todos los actores, tanto políticos como sociales.

Lea también: ¿Cómo puedo obtener atención para mi mascota en los dispensarios municipales?

Con la crisis de inseguridad que transita el país, pero de forma más crítica en Guayaquil, Rohon sostiene que “hoy puede ser una oportunidad de cambio, de ser la verdadera Perla del Pacífico, una ciudad de oportunidades. Y para eso hay que trabajar muy duro en muchas cosas (...)” para recuperar la esencia del guayaquileño, de ser honesto, luchador, jovial, alegre, solidario, emprendedor e irradiar al país.

El sector empresarial siempre ha estado presente ayudando en lo que se necesite. El lema de Guayaquil por la patria sigue vigente en estos tiempos. César Rohon Exasambleísta y exministro de Estado

Respecto a las acciones, el exlegislador Rohon defiende que todos los actores sociales han aportado. “El sector industrial, de empresa privada siempre está presente y ayudando si se necesitan motos, camionetas, combustible, etc. Pero no solo es eso, también hay que ser proactivos”, acota, y hace hincapié en que las acciones de lucha contra la inseguridad deben estar acompañadas de medidas sociales.

Lea también: Perfiles de Opinión: Alcaldes de Quito y Guayaquil con malas calificaciones

“Tenemos que ser inclusivos. Tenemos que ir a la otra parte, a la parte inclusiva, a la parte social. ¿Cómo involucramos a los jóvenes en esta cruzada de su ciudad, de querer a su ciudad, de querer cambiar la sociedad, su ciudad?”, sigue, y sostiene que todos los sectores sociales pueden converger en generar espacios alternativos y atractivos que terminen por generar desarrollo del tejido social.

RELACIONADAS Los juegos de antaño volvieron al Cerro Santa Ana por las fiestas de julio

Enfocar los esfuerzos tanto públicos como sociales en estos cambios, según continúa Rohon, puede irradiar esperanza al país. “Es una luz que se tiene que multiplicar en el Ecuador, porque Guayaquil es la ciudad más importante del país, la capital económica del Ecuador”, acota, y señala que esto se explica porque la mayoría de cantones del país tienen iguales o similares problemas que la urbe porteña. Por lo que ejecutar soluciones en Guayaquil es también aportar soluciones al país.

Lea también: Guayaquil: Desfile estudiantil encendió el barrio Garay

Apuntar hacia soluciones integrales con la participación de todos los sectores, según continúa Rohon, generará mejor desarrollo social que no solo beneficiará a la ciudad, sino que será un modelo que aporte a los problemas del país. “Esto va a ir generando inclusión social, va a ir generando compromiso ciudadano”, sostiene.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!