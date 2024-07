La fiesta se trasladará a las calles guayaquileñas el próximo 26 de julio

Pasan los días y el ambiente se vuelve más festivos en las calles de Guayaquil. El fin de semana anterior, la fiesta se trasladó a la calle Córdova, donde el tradicional festival artístico-gastronómico llenó de vida y familias al lugar desde las 9:00. Fue la octava edición de la actividad y en el sitio, como se lo esperaba, predominó un ambiente de alegría y seguridad.

“La calle Córdova estuvo increíble, nunca me había sentido tan segura. Había tanta gente, tantas familias, tantos jóvenes que, en serio, no tuve miedo de que haya pase algo. No sentí riesgo ni miedo de caminar por el sitio… Está claro que entre más gente hay en un sitio, este se vuelve más seguro, como lo han dicho los urbanistas. Así deberían ser siempre las calles de Guayaquil, al menos las turísticas. Lo que se vive en julio, por las fiestas, debería vivirse todo el año. Es un ejemplo de que es posible”, pensó Katherine Navas, quien llegó al lugar para disfrutas de los conciertos.

Este 26 de julio, según lo previsto, se vivirá una experiencia similar en la avenida Malecón Simón Bolívar, donde se llevarán a cabo dos desfiles, uno en la mañana y otro en la tarde, por la fundación del Puerto Principal.

Según la agenda oficial, el primer desfile, que será el cívico estudiantil, arrancará a las 8:00 y partirá desde el parque La Victoria, ubicado en la avenida Quito y calle 10 de Agosto; mientras que el segundo iniciará a las 16:00.

En él, más de 600 bailarines y seis carrozas alegóricas desfilarán a lo largo de la avenida Malecón, desde la calle Tomas Martínez y avanzará hacia el sur hasta la calle Colón. El acto, organizado por primera vez por la Prefectura del Guayaquil, incluye la presentación de 30 escuelas de baile. Según ha dicho la Prefectura en intervenciones anteriores, las carrozas representan los aspectos culturales, productivos y turísticos del Guayas.

Familias de otras ciudades se sumarán al festejo

Daniela Robles, quien habita en Manta, estará presente en los actos cívicos por primera vez. Ella, que tiene familia en Guayaquil, llegará desde el 25 de julio, día de la Fundación de Guayaquil, a conmemorar la fecha.

“Mis primas me insistieron en que venga, me dicen que es lindo todo. Por seguridad no estaba segura de ir, pero el fin de semana que pasó me enviaron fotos y videos de como la pasaron en el festival de la calle Córdova y me decidí. Iré desde el 25 de julio que se inaugura Raíces, que es otro punto fijo a visitar. Con respecto a los desfiles, estaré en los dos. Viajo con mis tres niños y mi esposo nos alcanzará el viernes 26 de julio en la noche. Nosotros celebraremos a Guayaquil”, señaló.

Mauricio Medina, quien habita en Salinas (Santa Elena), hará algo similar. El viernes 26 de julio llegará a la ciudad para recorrer Raíces. Sin embargo estará presente también en los desfiles, al menos en el de las 16:00.

“A mis hijas, que son pequeñas, les encanta esto de las carrozas. Se vuelven locas con los carros alegóricos, entonces iremos a verlos. Años atrás estuve en uno de los desfiles, que fue por Navidad. Este es el segundo al que venimos. Esperamos que sea lindo como aquel”, pensó.

Raíces, un imán para los turistas

La feria gastronómica Raíces retorna a Guayaquil para celebrar su undécima edición, y esta vez serán 24 las nuevas huecas que participarán en la actividad, que se llevará a cabo entre el 25 y el 28 de julio, precisamente por las fiestas de Guayaquil, en el Centro de Convenciones.

Esta feria, realizada por Expoplaza, según Ricardo Baquerizo, se ha convertido en un ícono y referente de la gastronomía del país.

"Es una plataforma para fomentar el turismo gastronómico en la ciudad e impulsar la oferta culinaria de sus participantes, generando un gran impacto en el crecimiento de sus negocios y desarrollo económico de este sector. Nuestro objetivo es fortalecer el orgullo y sentido de pertenencia de la gastronomía local", precisó semanas atrás Baquerizo, al detallar que esta edición reúne a 9 escuelas culinarias, que de la mano de La Chaine Des Rotisseurs se encargarán de elegir a las huecas ganadoras de las Estrellas Culinarias de Oro, Plata y Bronce.

Arroz con menestra tuka es la apuesta de la la Parrilla Guayaca. Cortersía

La Tradición Guayaca participa con su 'Guatita Guayaca'. Cortersía

El Camarón Picudo participa con el plato 'Ceviche de camarón picudo'. CORTESÍA

Platos hechos a base de cangrejo destacan en el concurso culinario. Cortersía

La hueca Samarcandá participa con un seco de chivo en Raíces. Cortesía

El pasado 19 de junio, en una rueda de prensa desarrollada en el Centro de Convenciones, los organizadores dieron a conocer la lista de los participantes, quienes en el acto fueron presentados con los platos con los que concursarán.

27 huecas asistirán al evento, 24 de ellas son las nuevas, las que participarán en esta edición.



Picantería El Manaba, El Camarón Picudo, Las Carnes de Mayensi, El Café de Emma, La Dura del Hornado, Parrilla Guayaca, Puerto Maní, Bollos de Cartucho, Las Menestras del Vecino, La Hueca de mi Sub y Tradición Guayaca, constan en la lista. Estos presentarán entre sus platos caldo de bola de cangrejo, corviche guayaco, moro guayaco con costilla, viche manaba, guatita, fritada...

Además, la feria contará con la presencia de huecas ganadoras del año anterior. El Cangrejal de Fa, que obtuvo el primer lugar con su platillo 'Penalti'; King Cone, que se llevó el segundo puesto con su cono de verde, y la Picantería Don Carlos, que participará como invitado especial, estarán en el acto. Este último local fue el ganador de la Estrella de Oro en Raíces 2015 con el plato 'Bandera a la barbosa criolla'

El ingreso a Raíces tendrá un costo de $ 2,50 para adultos y de $ 1,25 para personas de la tercera edad, personas con capacidades especiales y niños de hasta 12 años. La entrada es gratuita para niños menores de 5 años.



Según lo previsto, la feria tendrá en esta ocasión 12.000 metros cuadrados de extensión y en ella se ubicarán los cubículos de los participantes y más de 80 expositores que serán parte de esta plataforma gastronómica.

En la agenda constan también las presentaciones de cocina en vivo. En ellas, Santiago Nieto, Julio Chang, Christian Suzuki y Antony Swag serán parte de la lista de los anfitriones que mostrarán sus técnicas y secretos de cocina.

