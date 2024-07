Bajo el cielo guayaquileño, las fiestas julianas toman fuerza

Los adultos mayores fueron los protagonistas de la celebración por las fiestas de Guayaquil. Bailaron, vistieron trajes alusivos a la fecha, ondearon la bandera del Puerto Principal. Le rindieron honor a la ciudad. A su ciudad querida, dijeron.

Por la celebración de las fiestas julianas, un grupo de adultos mayores del centro gerontológico municipal Dr. Arsenio de la Torre Marcillo, ubicado al norte de la ciudad, bailó pasacalles. No hubo cansancio. Fueron en total 600 las personas que asistieron al acto, que tuvo entre sus fines además mostrar las habilidades adquiridas en los talleres organizados por el centro y sus 10 clubes ubicados en diferentes sectores de la ciudad. Se expusieron productos de bisutería, aromas, adornos con resina.

Familiares de los integrantes estaban allí. "Son unos artistas", "Mi abuelo, el mejor. Cuanta elegancia", "Foto, foto... No, que sea un selfie", fueron apenas algunas de las frases que en medio de la celebración se escuchó decir a los presentes. Una y otra vez, además de carcajadas.

Sandra Grazziani, una de las participantes, aprendió a decorar bolsos con pintura artística en el taller Diseño de Tote Bag. “Tengo unos lindos maestros. He aprendido esto que nos ha enseñado la maestra Olga, pintar. Es algo muy bueno, sobre todo para desarrollar la destreza que uno tiene y para mantener la mente ocupada”, comentó; desde un stand que no paró de tener visitas.

Como ha publicado EXPRESO, esta no es la primera vez que el centro gerontologíco 'Dr. Arsenio de la Torre Marcillo' realiza actividades de este tipo, en honor a Guayaquil. Años atrás, mucho antes de que llegara la pandemia, el espacio se ha destacado por conmemorar una serie de fechas importantes a nivel nacional.

Actos de arte y música, además de oratoria hubo en el centro gerontológico Dr Arsenio de la Torre Marcillo para celebrar a Guayaquil. Cortesía

Romina Carvajal, nieta de una de las asistentes, aseguró sentirse feliz de que su abuela, "en plena edad dorada", sea una mujer tan "amiguera, independiente y feliz". "A veces puedo jurar que mi abuela tiene más amigas y actividades sociales que yo. Pasea, va de un lado a otro, sale a comidas, tiene cenas en su casa... En fin, vive feliz. En el centro ha conocido muchísima gente. Me encanta y me gustaría que haya más espacios de este tipo en Guayaquil, donde lamentablemente los adultos mayores no tienen tantas opciones para entretenerse, cuando la ciudad debería pensar en ello para hacer de su vida y de esta etapa un momento placentero", pensó.

Folclor. Siete grupos folclóricos se presentaron en el Festival de la Calle Córdova. MIGUEL CANALES

Los adultos mayores se alistan para celebrar a la ciudad

Una opinión similar tiene Sonia Benavides, de 69 años, guayaquileña. Ella no asiste al centro gerontológico, pero se mantiene activa con su grupo de amigas, con las que guarda una amistad, dice, de 40 años. Para estas fiestas julianas, los paseos serán las actividades principales por hacer en el mes. "El viernes anterior estuvimos en la calle Panamá, este fin de semana en el Malecón y la que viene, por primera vez, iremos al festival de la calle Córdova, en pleno centro. He escuchado muchas cosas de esta feria. Queremos hacer de todo. Raíces también está en nuestra lista. Todo sea por Guayaquil", dijo, entre risas.

Este 21 de julio, el arte, la comida y el folclor se tomarán la calle Córdova durante el festival que se organiza por las fiestas de fundación de Guayaquil. Según el comunicado enviado por el Colectivo Cultural La Culata, organizadores del festival que este año celebra su octava edición, el día del encuentro habrá bailes, concursos, juegos tradicionales, ferias gastronómicas y la presentación de una orquesta bailable.

Laura Sarmiento, quien habita en el sector, se alista también para recorrer en lugar en compañía de sus nietas. "Ellas han hecho que yo le agarre un cariño enorme a la calle Panamá porque, por tradición, ahora cada domingo almorzamos ahí. Ellas van siempre al festival de la Calle Córdova y este año me han insistido para que vaya, he dicho que sí. Me dicen que hay fiesta sobre el asfalto, bajo el cielo azul de Guayaquil. Me han convencido. Vamos a ver cómo va", dijo a EXPRESO, entusiasmada.

La Feria Raíces, la gran esperada

Para el 25 de julio, como publicó días atrás EXPRESO, la feria Raíces abrirá sus puertas a las 9:00. Será su undécima edición, y esta vez serán 24 las nuevas huecas que participarán en la actividad, que se llevará a cabo hasta el 28 de julio en el Centro de Convenciones. A ese número se suman otras tres huecas que años anteriores resultaron ganadoras.

Para ese mismo día, la avenida 9 de Octubre será peatonal. Esta iniciativa, que en los últimos tres años, se ha puesto en práctica solo en los días festivos, la ciudadanía pide que se mantenga vigente al menos los fines de semana. “Solo cuando se peatonaliza la 9 de Octubre, la arteria está viva, con mucha gente. ¿Por qué no intentan desde ahora hacerlo todos los fines de semana? Necesitamos recuperar nuestro centro, que muere cada vez más rápido”, aseguró Claudia Santibañez, residente del barrio del Salado.

Para este día, familias como la Robles Péndola pretenden ir a caminar. "Queremos pasar todo el día en el centro, no solo en la avenida 9 de Octubre, queremos recorrer sus tiendas, el Malecón, las Penas, ir a comer a la cafetería La Palma. Iremos todos, desde el más chiquito de la familia hasta los abuelos. Dicen que en el centro antes estaba impregnada la historia de Guayaquil. Hoy, salvo en sus edificios, es posible verla. Pero serás los adultos de la familias quienes dicen que contarán todo lo que saben. Ya se alistan para ir a la Torre Morisca. Lo ideal sería dar un pasea sobre el río como antes lo hacíamos en el barco El Morgan, desde hace algunos años se perdió. No lo veo. Y lo extraño", señaló Noemí Robles, una de las integrantes del clan.

El tradicional y colorido desfile cívico, en la que marchan decenas de estudiantes, bandas de guerra de los distintos colegios y bailarines, tendrá lugar el 27 de julio e iniciará a las 8:00 en la calle Loja y Panamá. Por la tarde, a partir de las 15:00, los carros alegóricos recorrerán la avenida 9 de octubre hasta llegar al Malecón.

Conciertos de KPOP Dance Cover en el Parque Forestal, así como tardes y noches dedicadas únicamente a los juegos tradicionales están incluidas en la agenda de actividades por las fiestas de Guayaquil.





