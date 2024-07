El Festival de la calle Córdova se estrena este año con shows de arte anticipados

Este 21 de julio, como tradicionalmente ha pasado en los últimos años, el arte, la comida y el folclor se tomarán la calle Córdova durante el festival que se organiza por las fiestas de fundación de Guayaquil. Sin embargo esta vez habrá una serie de actos culturales y artísticos que se realizarán en la reconocida arteria, con el objetivo de fomentar más cultura y dar cabida al arte. Sin limitación.

Según el comunicado enviado por el Colectivo Cultural La Culata, organizadores del festival que este año celebra su octava edición, el día del encuentro habrá bailes, concursos, juegos tradicionales, ferias gastronómicas y la presentación de una orquesta bailable. No obstante, desde el 11 de julio habrá actividades abiertas al público por hacer.

"En el marco del festival, se han organizado diversas actividades bajo el lema 'camino al festival', con el objetivo de acercar a la comunidad a las diferentes expresiones artísticas y culturales. Entre estas actividades se encuentran las gastronómicas y geográficas", todas previstas a realizarse en la mencionada arteria, cerca del restaurante La Culata,

Cada año durante la celebración del festival, los restaurantes reciben la visita de cientos de personas. Archivo

Zona Escena:

El 11 de julio, se realizará el taller Espacio Mínimo, junto a Jorge Parra y Mario Suárez, donde los participantes podrán experimentar el cuerpo y los ritmos. Las inscripciones para esta actividad se pueden realizar a través de las redes sociales del festival.

Concurso 'La Receta de la abuela'

Este concurso promete un reencuentro con un variado menú porteño de la mano de las matriarcas con sus mezclas de saberes y sabores. La cita se´rá el 13 de julio a las 12:00.

Uartes 'Cartografías Personales'

Esta actividad lúdica contempla plasmar a través del arte con jóvenes, las prácticas de la localidad e identidad geográfica a partir del arte el 18 de julio en el Piso Rojo/La Ría en la Uartes.

El día que se desarrolla el festival, hay fiesta en la calle Córdova entre las 9:00 y las 23:00. Cortesía

Para la ciudadanía, que actividades de este tipo se realicen con anticipación evidencia que son muchos los guayaquileños que luchan por mantener viva la identidad de la ciudad.

"No importa que tan grande o pequeño es un acto, lo que importa es que esté ligado a la ciudad, a su arte e historia. Esto de las recetas guayacas me parece fenomenal. Me encanta. Veo con agrado como, con el pasar de los años, esto tipo de actividades o festivales van tomando fuerza. Sé que el cerro Santa Ana también hace sus actividades; sé que barrios, como la ciudadela 9 de Octubre y Garay, se suman con desfiles... Todo esto pesa positivamente para recuperar a Guayaquil, que ha perdido sus tradiciones. Yo sueño con ver un palo ensebado lleno de chicos que intentan treparse en cada vecindario, como antes", aseguró René Marco, habitante del centro de la ciudad.

Este año Doménica Andrade, quien habita en la ciudadela la Alborada, tiene previsto participar de las fiestas julianas a lo grande, "como se debe", cada fin de semana. Precisamente el 21 de julio llegarán sus primas de Cuenca, con quienes prevé pasar todo el día en el Festival de la calle Córdova. "Se ha vuelto una tradición que para les fiestas de Cuenca yo esté en la ciudad de ellas celebrando de lo lindo, este año han decidido venir. Ya les pasé fotos de cómo fue el festival años atrás, también les pasé de las comidas que se podrá hallar unos días después, desde el 25 de julio, en Raíces... Ya estoy armando un plan grande con ellas. Y están entusiasmadas. Ojalá Guayaquil cada vez más tenga una agenda más variada. Necesitamos despertar turísticamente. Tenemos todo para hacerlo", señaló.

