Las fiestas julianas arrancaron en 20 cuadras que se llenaron de vida y civismo

Las familias guayaquileñas hicieron una pausa a sus actividades para volcarse a las calles y celebrar a Guayaquil, que este mes está de fiesta. El 25 de julio próximo conmemora sus 489 años de independencia.

Este 1 de julio, un pregón cívico dio inicio a las fiestas. En la Calle 20 y Francisco Segura, donde las banderas de Guayaquil permanecen desde ya colgadas en las ventanas, puertas, postes...; decenas de estudiantes, en su mayoría con trajes alusivos a la fecha, desfilaron acompañados de cachiporreras, bandas de guerra y padres que ondeaban banderines de colores azules y blanco. De fondo, retumbaban las canciones que históricamente suena en cada rincón de la ciudad cada mes de julio.

Inés Carpio, familiar de uno de los estudiantes de la unidad educativa Semillitas de Jesucristo, acompañó a su hermana y sobrino. "Pedí permiso hasta en el trabajo. No quería perderme esto. Este año, pese al escenario a veces un tanto desolador que vivimos a causa de la inseguridad, quiero celebrar a mi ciudad. Ya bastante golpeados estamos. Quiero celebrar como antes: ir a cada desfile y a los conciertos que haya, recorrer los sitios turísticos, perderme en sus huecas gastronómicas... Quiero celebrar a mi ciudad y sin miedo, ojalá esta valentía me dure", señaló; mientras caminaba junto a los jóvenes que desde las calles saludaban a las familias.

El desfile terminó en al pie del monumento del Cristo del Consuelo, en el Cisne 2. Gerardo Menoscal

En el acto, los alumnos del centro educativo 'Jehová, mi proveedor' llamaron la atención de todos los presentes. Y es que los más pequeños de la institución, de entre 6 y 7 años, rindieron honor a los personajes y oficios que destacan en el Puerto Principal. Estuvo desde el 'Rey de la galleta y 'El Hombre de la Campana', hasta el cangrejero, el tradicional fotógrafo del parque, con su cámara de pedestal; y un canillita. Hubo quien simuló ser un vendedor de golosinas tradicionales. Suspiros, roscas rosas, aplanchados destacaron en una pequeña bandeja de madera que portaba en sus manos.

Para Ronald Sánchez, profesor del grupo de danzas 'Primicias Doradas', perteneciente al Centro de Atención Municipal (Cami) El Cisne, este tipo de actividades son más que necesarias para fortalecer los valores y el respeto hacia la ciudad. "Guayaquil merece que la quieran y respeten todos los días, merece que la cuiden, que todos estemos orgullosos de ella. Por eso estamos hoy aquí desfilando. Por ella y para ella", señaló; al término de uno de los bailes que junto a sus estudiantes, todas mayores de 70 años, realizó.

En el sitio, Ronald Sánchez y Blanca Tubón, de 80 años, cautivaron a quienes fueron testigos del desfile. ,GERARDO MENOSCAL

Blanca Tubón, de 80 años y la alegría del grupo, según reconocieron sus compañeros y maestro, bailó y caminó feliz por las casi 20 cuadras del desfile. "Yo bailo por mi ciudad y por mi, para moverme más y que no me duela nada. Bailo por mis huesos que parecen frágiles pero que no lo son. Bailo por la vida porque amo vivir", sentenció al pie del monumento del Cristo del Consuelo, en El Cisne 2, donde terminó la marcha.

En este lugar, alumnos como Salomé Perdomo, de la academia Stanford, tomaron unos minutos de descanso y luego continuaron con el show desde donde estaban. Salomé hizo piruetas en compañía de sus compañeras. "Me encanta lo que hemos hecho. Todo sea por Guayaquil, la ciudad que amo y me encanta", señaló.

Los alumnos de la Unidad Educativa Stanford School hicieron piruetas en cada pausa del desfile. GERARDOMENOSCAL

Este 1 de julio, también por la mañana, se realizaron otras actividades en la ciudad. Entre ellos un pregón en la Plaza del Centenario y una actividad cívica en las icónicas escalinatas del cerro Santa Ana. El acto fue organizado por la Asociación cultural Cerro Santa, que busca mantener vivos los recuerdos y tradiciones de la ciudad.

