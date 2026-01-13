Peligro en la av. del Bombero: Peatones se juegan la vida entre la obra y el tráfico

ATM dice que reforzará señalización ante el riesgo de atropellamientos cerca de Los Ceibos. Expertos critican planificación

Cerca de la zona de los hospitales, hay peatones que prefieren lanzarse de forma 'suicida' y no caminar al paso elevado que está a 300 metros.

Ya han pasado meses desde que se reanudó la construcción del paso elevado en la avenida del Bombero, en Los Ceibos, norte de la ciudad, pero una de las molestias que genera la obra se refleja en las veredas adyacentes a la construcción.

¿Por qué los peatones evitan el paso elevado?

Durante un recorrido de EXPRESO por el lugar, se evidenciaron algunos puntos a considerar: los peatones (en su mayoría trabajadores domésticos y personal de salud) tienen que caminar largos tramos hacia el paso elevado del centro comercial Riocentro Ceibos, para ir desde la zona residencial hacia el área de los hospitales, donde hay paradas de buses.

Otros evitan estas largas caminatas haciendo cruces riesgosos al inicio y al fin de la obra. En redes sociales se han viralizado escenas de personas que arriesgan su vida en estos puntos, sorteando vehículos en una vía de alta velocidad.

¿A esto le llaman planificación y estudio técnico?



Aquí no hay movilidad sostenible, ni enfoque de seguridad vial, ni mucho menos respeto por la vida humana. Hay una decisión absurda y peligrosa, privilegiar al automóvil particular por encima de las personas.



— Juan Ycaza (@JuanYcaza1) December 30, 2025

“Está muy lejos (el puente peatonal) y se me van los buses”, alcanzó a decir un hombre que conversó con este Diario antes de lanzarse a la calle. Aunque uno de estos extremos queda al pie de las oficinas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y hay un agente, este no les advertía a los peatones de no cruzar allí.

Peatón cruza la vía a la altura de las oficinas de la ATM. MIGUEL CANALES

¿Qué responde la ATM?

A esta problemática responde Freddy Granda, director de Planificación de Tránsito de la ATM, quien explica que la magnitud de la obra, de aproximadamente 600 metros de longitud, restringe el paso a nivel de calzada por seguridad.

El funcionario le dijo a EXPRESO que la zona cuenta con un paso peatonal elevado a la altura de Riocentro Ceibos, que opera en horarios de demanda (cerrado únicamente de 00:00 a 05:00 por seguridad) y sirve como conector seguro entre los polos comerciales y residenciales. Pero sí reconoce la dinámica del sector: hay grandes generadores de tráfico peatonal, como el Hospital del IESS Los Ceibos, los centros comerciales y las urbanizaciones.

Según Granda, los usuarios que arriesgan su vida suelen ser quienes forman parte del personal de servicios, limpieza y enfermería, que dependen del transporte público. “El usuario que va a comprar generalmente va en auto, pero el que da servicios se traslada en bus”, indicó.

En el otro extremo, donde también termina el carril contraflujo, los peatones saltan las barreras que dividen carriles. MIGUEL CANALES

Sin embargo, el funcionario es consciente de que la infraestructura actual exige un esfuerzo físico importante. “Sabemos que caminar 400 o 500 metros con una temperatura de 30 o 32 grados no es amigable, pero incentivamos a que lo hagan para que crucen de manera segura”, expresó.

¿Qué medidas se tomarán ante el riesgo?

Ante la evidencia de que muchos se arriesgan a cruzar la avenida de forma temeraria, Granda se comprometió, a través de este Diario, a reforzar la señalización vertical.

“Vamos a reforzar con letreros que indiquen ‘Use paso peatonal elevado a 200 metros’ en ambos lados”, aseguró, añadiendo que la zona está monitoreada por cámaras y agentes, aunque la ciudadanía reclama una presencia más activa en los puntos ciegos de la obra.

¿Cuál es la crítica de los expertos en movilidad?

Para Alejandro Chanabá, docente investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y experto en vialidad, el problema de fondo no es la “imprudencia” del peatón, sino una planificación que históricamente ha priorizado el uso de vehículos.

Los pasos peatonales quedan a distancias largas de los extremos de la obra; pero ATM afirma que esta afectación fue socializada. MIGUEL CANALES

“La av. del Bombero está diseñada para el flujo vehicular; no tiene parterre central para que el peatón se proteja. Ahora, con la obra, la necesidad de cruzar de los trabajadores domésticos y hospitalarios se hace evidente y no tienen opciones”. Alejandro Chanabá Docente investigador de la ESPOL

El experto cuestionó la falta de gestión en el sitio durante la construcción. “En cada obra, sobre todo cuando hay maquinaria y cierres, debe haber agentes de tránsito no solo dirigiendo carros, sino priorizando al ser humano. La política de priorizar la velocidad del auto sobre el peatón es un mal pensamiento que tenemos en Guayaquil”, sentenció Chanabá, quien alertó que situaciones similares de colapso y desorientación peatonal se replican en otros frentes de obra, como en la avenida Juan Tanca Marengo.

Esta visión es compartida por Michelle Gaibor, coordinadora de la Fundación Movidana, quien enfatizó que no se puede descuidar la seguridad vial mientras dura una obra.

“Tienen que dar las condiciones propicias para que la movilidad sea segura durante el proceso. No basta con decir que usen el puente, porque muchas veces, por tiempo y distancia, este no es funcional para el peatón que camina bajo el sol”. Gaibor recordó que la falta de señalización clara y de guías en zonas donde se realizan trabajos viales ya ha cobrado vidas en otros puntos de la ciudad.

