Pelea entre madres y estudiantes de colegio en Guayaquil: esto anunció el Ministerio

En videos quedó registrado cómo mujeres y adolescentes se enfrentaron a golpes afuera del plantel, hasta terminar en el suelo

Afuera de esta unidad educativa, en la cooperativa Julio Cartagena, en el sector de la Juan Montalvo, se registró la pelea.

El Ministerio de Educación informó que activó protocolos de seguridad y acompañamiento tras los hechos de violencia registrados el jueves 18 de septiembre en el exterior de una institución educativa de Guayaquil, ubicada en la cooperativa Julio Cartagena, en el sector de la Juan Montalvo.

La cartera de Estado rechazó categóricamente toda forma de violencia dentro y fuera de los espacios educativos y reiteró su compromiso de fomentar entornos escolares seguros, inclusivos y respetuosos para el desarrollo integral de estudiantes.

El hecho se registró alrededor de las 18:30 en las afueras del plantel, donde madres de familia y alumnas protagonizaron una riña que fue grabada por padres, moradores y transeúntes.

En los videos se observa a varias mujeres y adolescentes, algunas vestidas con el uniforme del colegio, insultándose, jalándose del cabello y propinándose golpes, hasta terminar en el suelo, mientras otras personas intentaban separarlas.

Las alumnas involucradas son estudiantes de la jornada vespertina de la institución educativa, que esta semana celebra 39 años de fundación.

Qué medidas tomó el Ministerio

En un comunicado oficial, la entidad detalló las acciones adoptadas de manera inmediata:

Activación de protocolos: Coordinación con el ECU 911 y la Policía Nacional para garantizar una intervención rápida y efectiva

Coordinación con el ECU 911 y la Policía Nacional para garantizar una intervención rápida y efectiva Acciones legales y de seguridad: Identificación de que entre los involucrados había también personas mayores de edad

Identificación de que entre los involucrados había también personas mayores de edad Acompañamiento integral: El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) brindó apoyo emocional a los alumnos afectados, con seguimiento continuo

El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) brindó apoyo emocional a los alumnos afectados, con seguimiento continuo Diálogo con familias: Reuniones entre autoridades del plantel y representantes de los estudiantes presuntamente agredidos

Reuniones entre autoridades del plantel y representantes de los estudiantes presuntamente agredidos Prevención reforzada: Fortalecimiento de tutorías y programas de orientación con énfasis en la resolución pacífica de conflictos y la construcción de un ambiente escolar seguro

Padres de familia lamentaron lo sucedido y criticaron la exposición pública de la institución a raíz del incidente.

“Es vergonzoso que nuestro colegio sea conocido por este tipo de actos tan reprochables. Como adultos debemos dar el ejemplo y no fomentar estas conductas delante de nuestros hijos”, expresó una madre.

Vecinos de la zona señalaron que no es la primera vez que se producen enfrentamientos de este tipo entre representantes legales y estudiantes, lo que ha despertado preocupación en la comunidad.

