Alarma por la captura de tres estudiantes con un revólver en colegio de Pascuales

El arma estaba camuflada entre los libros de una mochila, también se decomisaron municiones sin usar

Tres estudiantes fueron detenidos con un arma en un colegio de Pascuales, en el norte de Guayaquil.

Tres menores de edad quedaron en aislamiento luego de encontrarles en su poder un arma de fuego mientras estaban en un plantel educativo, en la parroquia Pascuales, al noroeste de Guayaquil.

La Policía Nacional fue alterada por las autoridades del colegio sobre la sospecha de que uno de sus estudiantes tenía en su poder una pistola. Con esta información, agentes se acercaron a la unidad educativa para comprobar la novedad.

"Con la autorización de los directivos se ingresó a uno de los salones de clases para realizar la requisa y efectivamente, en una mochila se encontró un arma tipo revólver y diez municiones sin percutir", detalló el coronel Jorge Rodríguez, jefe policial del distrito Pascuales.

El oficial explicó que los tres menores tienen 14, 15 y 16 años de edad. "Uno fue detenido por la tenencia y los otros dos por el traslado del arma", pues se conoció que uno se la entregó al compañero y este a su vez al menor que la tenía en su mochila.

Policía insta a autoridades de colegios a realizar registros

Rodríguez hizo un llamado a las autoridades de los centros educativos para que avisen a la Policía este tipo de novedades.

"Sería bueno articular con los colegios para poder ingresar y hacer este tipo de registros. Antes podíamos hacerlo, pero ahora se debe contar con autorización", indicó el jefe del distrito.

También expuso que se estaba investigando cuál uso se le iba a dar al arma de fuego, pues "estas pueden ser usadas en diferentes delitos, no solo muertes violentas, también en asalto, extorsiones, un sinnúmero de delitos".

