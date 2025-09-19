Expreso
Riña en escuela de Guayaquil
La riña se registró en los exteriores de una institución educativa en la cooperativa Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil.Christian Vinueza

Gresca entre madres de familia y alumnas en los exteriores de un colegio de Guayaquil

La riña quedó registrada en videos filmados por moradores del sector y estudiantes del plantel

El exterior de una institución educativa de Guayaquil, ubicada en la cooperativa Julio Cartagena, en el sector de la Juan Montalvo, se convirtió en escenario de una violenta riña entre madres de familia y estudiantes.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:30 de este jueves 18 de septiembre y fue captado en videos grabados por padres, moradores y transeúntes que se encontraban en la zona. Las imágenes rápidamente circularon en redes sociales y generaron indignación.

(Te puede interesar: Juan Montalvo: niños de una escuela combaten la violencia con noticieros y teatro)

En las grabaciones se observa cómo varias mujeres adultas y estudiantes, vestidas con el uniforme del plantel, se insultan, se jalan del cabello, se propinan golpes y terminan forcejeando en el suelo, mientras otras personas intentan separarlas.

Padres de familia expresaron su rechazo a lo ocurrido y lamentaron que la institución educativa quede expuesta públicamente por un hecho de violencia.

velorio de taxista asesinada en Guayaquil

Crimen de mujer taxista en Guayaquil: detenido confesó el asesinato

Leer más

“Es vergonzoso que nuestro colegio sea conocido por este tipo de actos tan reprochables. Como adultos debemos dar el ejemplo y no fomentar estas conductas delante de nuestros hijos”, manifestó una madre de familia.

Riña afuera de colegio en la cooperativa Juan Montalvo: Preocupación entre moradores del sector

Moradores del sector también se pronunciaron y aseguraron que no es la primera vez que se registran enfrentamientos de este tipo entre estudiantes y representantes legales, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Este medio de comunicación solicitó un pronunciamiento al departamento de Comunicación del Ministerio de Educación para conocer qué acciones se tomarán frente a lo sucedido. Hasta el cierre de esta publicación, no se había obtenido respuesta oficial.

