El pedido por renovar las camineras de Santay fue escuchado

Los visitantes y habitantes de la isla Santay han pedido por años la regeneración de sus camineras, y han hecho su solicitud pública a través de una serie de temas publicados por EXPRESO, donde se relató que se evidenciaban decenas de huecos a lo largo de esta ruta que recorre más de 4 kilómetros.

Ahora, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en conjunto con la empresa privada, están instalando 750 tablones nuevos fabricados con el caucho de los neumáticos usados. Según lo previsto, la instalación culminará a fines de este mes de octubre.

La colocación del piso fue hecha en conjunto a la empresa Seginus, que para esto ha procesado cerca de 1.500 neumáticos para los tablones. La empresa asegura que los nuevos materiales tendrán una duración de más de 30 años.

"Este proyecto es un claro ejemplo de cómo podemos transformar desechos en oportunidades sostenibles", enfatizó Jacinto Monserrate, director ejecutivo de Seginus

Y es que según la cartera de estado, la iniciativa beneficiará a 300 personas que residen en Santay.

Los ciudadanos se encuentran satisfechos con la intervención, pero esperan que el arreglo dure y no se repita este abandono que han sentido por años.

"Al menos la entrada tuvieron que arreglarla desde un principio, ya que ese es el atractivo turístico que tiene la isla. Muchos extranjeros llegan y en lo poco que hablan español, nos dicen lo dañado que está el camino. Por suerte, la flora logra alejar un poco las miradas del piso", comenta el turista Julio Domínguez, quien hace énfasis en que a Santay le ha hecho falta todo, desde servicios básicos hasta protección.

Sin embargo, la población pide no alejar la mirada de las necesidades del lugar. Que no solo el Gobierno vea el lado turístico, claman, sino que vean también las carencias que en cuanto a servicios tienen.

"Dios mío sí hasta piratas tenemos. No estamos seguros en ningún lado y no pueden dejar de lado también esta problemática. Está bien, impulsen el turismo, que también es nuestro camino y lo necesitamos en buen estado; pero por favor no olviden el resto", piden los comuneros.

