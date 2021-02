Una peatonal de la Alborada se inundó con agua potable esperando la llegada de Interagua

Alrededor del mediodía de ayer, la peatonal de la manzana B de la tercera etapa de la Alborada, parecía una piscina. Según los residentes, una tubería de agua potable se rompió, lo que dio cabida a la inundación; esta, similar a la que se registró un día antes por el mismo problema, pero en un punto aledaño.

“No es posible que en apenas 48 horas tengamos problemas de abastecimiento de agua. El pasado 15 de febrero estuvimos sin el servicio cerca de cinco horas, y este martes, ya llevamos más de tres horas y nadie nos confirma si el servicio se restablecerá o no y cuándo”, señaló la urbanista Lili Carbonell, moradora de la tercera etapa.

La situación, que ha sido repetitiva en el lugar desde el año anterior, como lo ha publicado EXPRESO, enojó a los residentes, quienes exigieron a Interagua que no coloque más parches y dé una solución final al problema.

Hace una hora que se notificó la fuga de agua y aún no aparece nadie de @interagua ..el agua sigue desperdiciandose! @emapagye @CynthiaViteri6 @alcaldiagye pic.twitter.com/stKm6gJWkf — Lili Carbonell (@LilianaCarbone8) February 16, 2021

“No es posible que uno llame (al call center de la entidad) para reportar el daño y la respuesta que uno escucha es que en 24 o 48 horas van a solucionarlo. No sé si no me entendieron o qué pasó”, se quejó Alexandra Llerena, habitante del sector afectado.

Sobre cuántos litros se perdieron en este daño, cuándo y de qué manera lo repararán, y si está previsto cambiar por completo la tubería (algo que vienen solicitando también en otros vecindarios, como Urdesa y Sauces), EXPRESO consultó a la directora de Comunicación de Interagua, Ilfn Florsheim, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Y mientras tanto, las calles seguían bajo el agua.

#GUAYAQUIL: La interrupción del servicio de agua potable es tan recurrente como las respuestas que da la concesionaria Interagua. No hay aún solución definitiva. https://t.co/dFfPNLFXxt — Diario Expreso (@Expresoec) August 8, 2020

La fuga de agua se extendió hasta la avenida principal. Las quejas continúan multiplicándose por el problema. Freddy Rodriguez

“Cuánto desperdicio, me cuesta creer que no haya control para evitar situaciones de este tipo. Fácil, se puede hacer un piscinazo afuera... Ahora que venga el Municipio a ver lo que ha hecho Interagua. No que no puede haber piscinas en las vías. ¿Qué hacemos ahora con esta?”, cuestionó Laura Guerra, también habitante, que reconoció estar algo preocupada de que se queden sin agua para el consumo.

En la manzana B, quienes aprovecharon la fuga -como registró Carbonell en un video- fueron los chamberos, que se arrodillaban sobre las veredas para recolectar algo de agua y refrescarse. “Al menos alguien ha podido disfrutar de este desperdicio”, señaló la residente.

Para el docente Renato Mera, también habitante, urge que el Municipio e Interagua incluyan en sus planes, el reemplazo de las tuberías vetustas. “Si quieren frenar de una vez por todas este absurdo despilfarro, las obras deben ser de otro tipo. Interagua se mata diciendo que no se desperdicie el líquido vital, que seamos conscientes. Pero, ¿de qué sirve? Si son ellos quienes originan la problemática”, cuestionó.