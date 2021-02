Guayaquil: Quejas por corte de agua en Urdesa central

Pese a que la concesionaria Interagua ya lo había anunciado días atrás, el corte del servicio de agua potable en la ciudadela Urdesa central, en el norte de Guayaquil, tomó a muchos moradores por sorpresa.

La noche de ayer, 9 de febrero de 2021, cuando decenas de personas llegaron a sus casas, se enteraron del corte y llovieron las quejas. "Interagua había anunciado que el servicio se iría el miércoles, no el martes. Es injusto que nos hagan esto, salí cansado del trabajo y no pude darme una ducha, tuve que comprar dos bidones de agua", narra Javier Herrera, morador del sector. Como la suya, hay múltiplas quejas, según constató EXPRESO en un recorrido.

"Tengo sed, no he podido hacer el desayuno. Las reservas de agua que tenía se me terminaron ayer y no pude recoger mucho de la lluvia", contó Mercedes Briones, cuya vivienda está en la calle Mirtos.

@interagua buen dia, desde ayer no hay servicio de agua en urdesa central , saben que paso? Cuando reparan el daño? — Mara Vera Bosch (@MaraVera) February 10, 2021

@interagua Buenas noches!! Quisiera saber por qué no hay agua en urdesa central a esta hora, 22h15, martes 9/2/21 — Duly (@obduliacoqui) February 10, 2021

El corte se dio para iniciar arreglos en la tubería soterrada en la calle Guayacanes de esa ciudadela, lo que también provocó, la noche del martes, un extenso congestionamiento vehicular, que obligó a los conductores a tomar rutas alternas para regresar a sus hogares desde el trabajo.

Ilf Florsheim, vocera de Interagua, mencionó a este Diario que se tiene previsto que el servicio de agua potable retorne entre las 11:00 a 12:00 del día de este 10 de febrero de 2021. Detalló además que el corte era de 15 días y afectó a toda la ciudadela Urdesa y a la cooperativa Paz y Amor. Además acotó que no se tiene planificado replicar el trabajo en los próximos meses.