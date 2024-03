Guayaquil: El peatón, olvidado en la calle Los Ríos

Quienes habitan en la calle Los Ríos y Gómez Rendón se sienten olvidados. Denuncian que el daño que sufrió una de sus veredas, hace más de dos meses, permanece rota y con parte del mobiliario urbano destrozado y, pese a los pedidos de reparación, nadie los escucha.

“Los peatones somos los seres más olvidados de la Alcaldía, somos la última rueda del coche. En esa intersección no hay forma de cruzar. Familias enteras se han caído. Mi abuela tiene 67 años y pese a no pasar directamente por el área conflictiva, se cayó. Hay un hundimiento en el lugar. Pisó y se desestabilizó. Me enoja tanto que aun siendo los problemas visibles, la Alcaldía no los tome en cuenta o no les dé la debida importancia. Es agotante estar pidiendo una y otra vez que hagan las cosas”, se quejó Maritza Mieles, habitante del sector.

En el lugar, tal como pasa en otras zonas de la ciudad, como la Pradera 3, la ciudadela 9 de Octubre, las distintas etapas de Sauces y la Alborada; las personas con movilidad reducida prácticamente tienen allí prohibido su paso.

“Intenté pasar con mi silla de ruedas y fue imposible. Parecía que estaba en una ruleta rusa. Yo solo vine a visitar a mi familia y quisimos salir a comer. Tuvieron que moverme y medio alzarme para que el paseo continúe. Eso no debería pasar. Las calles de Guayaquil y no hablo solo de este punto, son ingratas con quienes tenemos dificultades para caminar”, sentenció Mar Garzón, de 27 años; quien hizo un llamado al alcalde Aquiles Álvarez para que recorra los barrios “a consciencia” para que sepa qué realmente está pasando con Guayaquil.

“Históricamente nuestras aceras han sido intransitable: delgadísimas o empinadas y carentes de rampas. En el Puerto Principal te lanzan a que uses la calle, lamentablemente, pese a que los carros la comparten contigo y ‘vuelan’ a tu lado, termina siendo un lugar más seguro para el peatón. Que absurdo, ¿no?”, cuestionó Guadalupe Novillos, de la ciudadela 9 de Octubre.

